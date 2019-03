Le MTQ jette de la neige souillée dans la rivière Saint-Maurice

Radio-Canada a capté la scène lundi soir, vers 21h30, sur l'autoroute 40 à Trois-Rivières lors de la plus récente opération de déneigement. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) souffle de la neige directement dans la rivière Saint-Maurice. Le Ministère dit qu'il ne peut pas faire autrement.

Sur la vidéo on aperçoit un convoi du MTQ qui circule en direction est, sur le pont Radisson, à Trois-Rivières. Il s'agit du tronçon de l’autoroute 40 surplombant la rivière Saint-Maurice entre le centre-ville et le secteur Cap-de-la-Madeleine.

La souffleuse, qui est précédée par un camion de type pick-up et suivie par camion-benne du MTQ, souffle la neige accumulée en bordure de la route lors de la dernière bordée directement dans le cours d’eau.

Le lendemain, à la lumière du jour, on pouvait clairement voir que la neige accumulée en bordure de la route sur le pont Radisson avait été soufflée dans la rivière St-Maurice.

La neige accumulée en bordure de la route sur le pont Radisson à Trois-Rivières est soufflée directement dans la rivière Saint-Maurice laissant des traces de chaque côté du lien reliant le centre-ville au secteur Cap-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

L’opération de déneigement avait laissé des traces de chaque côté du lien reliant le centre-ville au secteur Cap-de-la-Madeleine.

Pourtant, la Loi sur la qualité de l’environnement exige que la neige soit transportée dans un dépôt à neige qui répond aux normes et qui a été approuvé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) sous peine d’amende.

Sur le site Internet du MDDELCC, on peut lire que la neige peut contenir plusieurs contaminants et que les déversements dans les cours d’eau ou en bordure de ceux-ci peuvent avoir des impacts potentiels importants sur l’environnement, sur l’humain et sur la végétation.

Une question de sécurité

Le ministère des Transports affirme qu’il ne peut pas faire autrement dans certains cas pour des raisons de sécurité et d’efficacité des déplacements. « Le Ministère peut parfois privilégier le soufflage de la neige dans un cours d’eau », mentionne-t-on.

Sur le pont Radisson, on ne ramasse pas la neige lors des opérations de soufflage puisque le ramassage [pour l’acheminer au dépôt à neige] nécessiterait la fermeture de deux des trois voies de circulation Guillaume Paradis, porte-parole du MTQ

De la neige souillée jetée dans la rivière Saint-Maurice par le ministère des Transports du Québec. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Par contre, M. Paradis assure que le MTQ demande aux opérateurs des souffleuses de minimiser le soufflage de la neige dans la rivière.

Les opérateurs doivent, autant que faire se peut, souffler la neige sur les terrains qui bordent la rivière, en contrebas du pont , ajoute-t-il.

Le MTQ affirme qu’il y a d’autres cas similaires au Québec, mais que l’information ne serait pas centralisée, donc impossible de connaître l’ampleur de cette pratique « exceptionnelle » du Ministère.

Est-ce que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques est au courant (MDDELCC) que le MTQ souffle de la neige souillée dans certains cours d’eau? Existe-t-il certaines situations exceptionnelles où le Ministère autorise le MTQ ou sous-traitants de le faire sans être sanctionné?

Nous sommes toujours en attente des réponses du MDDELCC.