Montréal ouvre la voie à un autre concept de vélo en libre-service

La Ville de Montréal veut se doter d'un nouveau règlement pour encadrer des services de vélos et de trottinettes en libre-service qui, contrairement à celui de Bixi, n'ont pas besoin d'un port d'ancrage pour fonctionner.

Des entreprises comme Jump, une filiale d'Uber, prévoient lancer ce service de véhicules non immatriculés dans les prochains mois à Montréal.

Le règlement que proposera Montréal vise à « encadrer ces nouveaux services de mobilité pour favoriser les déplacements de tous les citoyens, tout en assurant une occupation ordonnée du domaine public », écrit la Ville dans un communiqué.

Les entreprises intéressées à fournir ces services devront se procurer un permis à un prix variant de 15 000 $ à 27 500 $ « en fonction de la taille du parc de véhicules du même type (trottinettes/vélos) qu’elles souhaitent déployer sur le territoire ».

Le règlement décrit les espaces où les usagers pourront laisser les véhicules.

« Les trottoirs ne sont pas faits pour entreposer ou stationner ces véhicules-là, a indiqué Éric Alan Caldwell, responsable du transport au comité exécutif, en conférence de presse. On vient donc régir comment ces véhicules-là vont pouvoir se stationner dans la ville. On prévoit des zones de dégagement qui seront définies par les arrondissements, à leur demande, où les véhicules vont pouvoir se stationner. Et il y aura aussi l’utilisation des supports à vélo qui sera permise. »

De plus, les exploitants de ces services auront l’obligation de déplacer les véhicules s’ils bloquent la voie publique.

En juin dernier, la Ville de San Francisco avait fait retirer de son territoire toutes les trottinettes électriques en libre-service sans ancrage qui s’y trouvaient parce que les usagers les laissaient un peu n’importe où et que les fournisseurs les exploitaient sans permis. Puis, en août, la municipalité californienne a lancé un projet pilote auquel seules les entreprises Scoot et Skip ont eu l’autorisation de participer.

À Calgary, l’entreprise Lime offre un système de vélo-partage sans borne depuis l’automne dernier, et la Ville de Winnipeg réalise une étude sur la faisabilité de l’implanter.

Lime loue ses vélos électriques aux Calgariens au moyen d’une application mobile. Pour en prendre possession, l’usager scanne un code-barre qui lui a été remis à l’inscription ou encore utilise son téléphone intelligent.