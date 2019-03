Le docteur Gilles Julien présente ses excuses

Cette décision fait suite à un reportage publié par La Presse lundi, révélant qu'une quinzaine d'employés et de gestionnaires avaient claqué la porte de la Fondation en raison d'un climat de travail toxique.

« L'année 2018 a été éprouvante et émotive pour toutes les personnes impliquées dans la crise interne qui a secoué les assises mêmes de la Fondation », a reconnu Gilles Julien par communiqué mercredi.

En rétrospective, et en tant que gestionnaire de l'organisation, je regrette que par mes déclarations publiques, j'aie pu paraître insensible aux souffrances ou à la détresse ressentie par des employés, actuels et anciens, et d'avoir semblé non reconnaissant face à leur dévouement. Je vous demande en toute sincérité, à votre tour de m'en excuser.

Le pédiatre Gilles Julien