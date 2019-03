Une nouvelle entente sur la pêche au doré jaune dans le lac Nipissing

Le gouvernement ontarien et la Première Nation de Nipissing prolongent leur partenariat pour soutenir le rétablissement de la population de doré jaune dans le lac Nipissing.

En place depuis trois ans, un protocole d’entente concernant ce lac du Nord-Est de la province a été renouvelé pour trois autres années. Il est entré en vigueur le 11 mars et viendra à échéance le 10 mars 2022.

Le ministère indique que l’accord s’appuiera sur les succès obtenus à la suite de la première entente.

Nous avons signé une nouvelle entente de trois ans qui soutiendra la pêche commerciale de la Première Nation de Nipissing et contribuera à promouvoir une croissance économique et une gestion des ressources viables , déclare, dans un communiqué, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, John Yakabuski.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts dit que l’état des populations de doré jaune s’améliore, mais qu’elles sont toujours en cours de rétablissement.

Les maximums viables de récolte ont été établis en se basant sur les données et des analyses partagées.

Notre but est de travailler en coopération pour soutenir une pêche saine et viable dont notre nation pourra continuer de profiter et sur laquelle les générations à venir pourront compter , affirme le chef de la Première Nation de Nipissing, Scott McLeod.

Seuls les membres de cette Première Nation peuvent pratiquer la pêche commerciale dans le lac Nipissing.