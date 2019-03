La police de Victoria récupère 35 000 $ volés par des escrocs sur Internet

Tout a commencé par la plainte d’une habitante de Victoria qui a été la cible d’une escroquerie par Internet, au printemps 2018. Un fraudeur l’avait poussée à payer 1400 $ sous prétexte de nettoyer son ordinateur d’un virus.

À l’automne, la victime a été contactée par une personne qui s’est présentée comme l’employeur du fraudeur et qui a prétendu avoir renvoyé l’employé fautif.

Cette personne a proposé de rendre l’argent volé à condition que la victime suive une série d’instructions. La victime devait notamment recevoir l’argent sur son compte bancaire, puis le transférer vers un autre compte, prétendument pour respecter la loi fiscale et des règles de gestion.

La banque de la victime a cependant bloqué les mouvements d’argent suspects. Les enquêteurs ont alors découvert qu’il s’agissait d’un système de blanchiment d’argent. Les fraudeurs faisaient transiter les fonds qu’ils avaient volés à d’autres personnes par le compte bancaire de la résidente de Victoria.

Avec l’aide des banques, la police affirme avoir récupéré 35 000 $ dans un compte situé en Inde et l’avoir restitué à ses propriétaires, dont 23 000 $ à un Ontarien et 12 000 $ à un habitant du Wisconsin, aux États-Unis. D’autres victimes ont été retrouvées dans les États de New York et du New Jersey.

La police de Victoria collabore avec d'autres corps policiers d'Amérique du Nord pour identifier d'autres victimes.

Les victimes de fraudes sont invitées à téléphoner au 250 995 7654.