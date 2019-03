Matthew Sabourin découvre ses ancêtres, héros de l’Ouest canadien

Descendant des Métis de la Rivière-Rouge, Matthew Sabourin décide un jour de retracer son arbre généalogique... et découvre que ses ancêtres sont Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury. Mais qui était réellement ce couple mythique de l'Ouest, grands-parents de Louis Riel?

Radio-Canada a accompagné Matthew sur les traces de ses ancêtres, dans une expédition qui met en valeur les actes héroïques de son aïeul, Jean-Baptiste, et l’incroyable résilience de Marie-Anne.

Cette aventure le mène au Musée de Saint-Boniface, à Winnipeg, où il découvre des artefacts étonnants et rencontre des membres de sa famille éloignée. Suivez-le dans cette étape de son parcours en visionnant cette vidéo :

Matthew Sabourin sur les traces de ses ancêtres légendaires au Manitoba

Son aventure l’entraîne ensuite jusqu’aux terres natales de ses ancêtres nés au Québec, où Matthew découvrira comment ce couple reste bien vivant – ou non – dans la mémoire collective des Québécois :

Matthew Sabourin s'aventure au Québec sur les traces de ses ancêtres légendaires

L’histoire de Jean-Baptiste et de Marie-Anne est celle d’un métissage culturel sur lequel seront fondées les provinces des Prairies. C’est une histoire ancrée dans la traite des fourrures, un monde d’expéditions et d’aventures, de colonisation et de rencontres. Une histoire de bravoure et d’amour digne du Far West, au coeur de ce qui deviendra le Canada moderne.