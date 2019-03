Younes Bouida sera le prochain entraîneur des Aigles Bleus au soccer masculin

Younes Bouida est présentement directeur général et responsable du développement technique de Soccer Nouveau-Brunswick.

Nous avons décidé de modifier notre partenariat avec Soccer Nouveau-Brunswick pour faire de Younes Bouida l’entraîneur-chef de notre équipe, a dit Marc Boudreau, directeur du Service de l’activité physique et sportive de l’Université de Moncton par voie de communiqué. Nous possédons déjà une entente pour le soutien technique de nos équipes féminine et masculine afin de bénéficier de l’expertise des employées et employés de Soccer Nouveau-Brunswick.

Cette évolution du partenariat avec l’Université de Moncton donnera un grand souffle au développement du soccer dans la province, affirme quant à lui Younes Bouida, également dans un communiqué. Depuis plusieurs années, nous développons notre expertise de haut calibre au soccer et je veux la mettre à contribution du programme des Aigles Bleus [...].

Younes Bouida est lui-même un ancien joueur de soccer des Aigles Bleus. Il a disputé trois saisons (1998, 2000 et 2002) au sein de l’équipe. Il a aussi été, entre autres, entraîneur de l’équipe du Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada 2017 et est entraîneur et directeur technique à l’Académie de soccer du Nouveau-Brunswick.