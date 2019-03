Boeing 737 MAX : WestJet en train de clouer sa flotte au sol

Quatre Boeing 737 MAX de la compagnie étaient en plein vol au moment de l’annonce. Ils poursuivront leur vol jusqu’à leur destination finale.

« Cette décision a un impact sur les plans de voyage de nos clients et nous demandons votre compréhension pendant que nous remplaçons les réservations de tous les clients touchés le plus rapidement possible », indique le communiqué de la compagnie.

Au moins trois vols de WestJet ont été retardés à l’aéroport de Calgary et un autre à celui d’Edmonton. Tous ces retards étaient environ d’une demi-heure. Le lien avec les Boeing 737 MAX n’est pas confirmé. Des passagers de Calgary disent toutefois avoir dû sortir d’un avion de ce genre avant qu’il ne décolle pour être dirigés vers un autre avion.

Les compagnies Sunwing et Air Canada, qui possèdent également des Boeing 737 MAX, opèrent aussi en Alberta. Sunwing avait toutefois déjà cloué ses quatre appareils au sol de façon préventive.

« Nous finalisons notre horaire révisé en fonction de l’absence temporaire de nos avions MAX », a indiqué Sunwing dans un courriel.

Des vols d’Air Canada connaissaient de légers retards au moment de la publication.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a décidé mercredi matin d’interdire à tous les Boeings 737 MAX 8 et Boeing 737 MAX 9 de voler au Canada, trois jours après un écrasement qui a fait 153 morts en Éthiopie. Un accident similaire impliquant le même type d’avion était survenu en octobre dernier.

Tous les pays, sauf les États-Unis, ont fermé leur espace aérien à ce type de Boeing pour le moment.