Défi Everest : Sherbrooke s'ajoute au calendrier

Alors que Témiscouata-sur-le-Lac et La Pocatière ont déjà annoncé qu'elles se joindront au Défi Everest de Rivière-du-Loup pour l'année 2019, voilà que la ville de Sherbrooke s'ajoute au calendrier.

Selon le fondateur du Défi Everest, Yvan L'Heureux, entre 500 et 700 personnes sont attendues pour ce tout premier Défi Everest sherbrookois, le 6 octobre 2019.

C'est le chiffre que nous avons en tête mais si je me fie à l'engouement qu'on sent sur le terrain, je ne serais pas surpris qu'il y ait plus de gens , affirme M. L'Heureux.

Par ailleurs, le Défi de Sherbrooke aura une saveur locale particulière pour sa première année.

Il s'agit d'un concept multi-côtes. Comme il y a 160 000 habitants dans la région, il va y avoir des pratiques dans cinq côtes de la région afin de permettre un métissage social et pour permettre à tous les citoyens d'y participer. Yvan L'Heureux, fondateur du Défi Everest

Ainsi, c'est la côte Don-Bosco de Sherbrooke qui accueillera le Défi Everest 2019.

Le cofondateur du Défi Everest, Yvan L'Heureux. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Côtes pour les entraînements : Côte Acadie, rue Wellington Sud

Côte des Sables, rue Queen-Victoria

Côte Papineau, 7e avenue

Mont Bellevue

C'est le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, qui présentera l'événement.

Qu'est-ce que le Défi Everest?

Le Défi Everest est un organisme sans but lucratif visant l’amélioration et le maintien d’une bonne forme physique ainsi que l’aide à autrui par un acte d’entraide et de générosité.

L'événement a été considéré comme un succès dès sa première création en 2013 dans la côte St-Pierre à Rivière-du-Loup.

Depuis les débuts, plus de 6000 grimpeurs et 230 organismes ont amassé environ 750 000 $ pour diverses causes.

Témiscouata-sur-le-Lac accueillera son premier Défi Everest le 14 septembre prochain. Sept jours plus tard, soit le 21 septembre, ce sera au tour de Rivière-du-Loup qui en sera à son 7ième événement du genre.

La Pocatière et Sherbrooke suivront respectivement les 28 septembre et 6 octobre.