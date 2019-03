Hausse de taxes de 19 % à Palmarolle en raison d'une erreur de la municipalité

Une citoyenne de Palmarolle, Dolorès Guertin, affirme que son compte de taxes a augmenté de 600 $ en 2019 pour atteindre 2000 $. Une hausse qu'elle juge démesurée, considérant que sa maison est évaluée à environ 130 000 $.

Je trouve qu'on n'a pas été avisé assez d'avance, parce que ça nous a surpris beaucoup d'avoir un compte de taxes comme ça.

L'édifice municipal de Palmarolle. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Cette hausse, elle s'explique par le fait que la valeur des maisons a augmenté en moyenne de 22 % à Palmarolle lors du dernier rôle d'évaluation. La municipalité a tout de même maintenu le taux de taxation, augmentant ainsi son revenu de 270 000 $.

Le résident de Palmarolle Allan Fortier croit que c'était une erreur. Il souhaite obtenir une compensation lors du prochain budget en 2020.

Il y a des gens qui sont passés de 500 à 900 $ de plus sur leur compte de taxes. On parle de hausses variant entre 10 et 25 %, il y a même une personne qui a parlé d'une hausse de 38 % sur son compte, ce sont de gros ajustements.

Louisa Gobeil, mairesse de Palmarolle Photo : gracieuseté

La mairesse de la municipalité, Louisa Gobeil, affirme que le conseil a été mal conseillé par l'administration municipale. Elle admet qu'il s'agit d'une erreur.

On n'était pas conscient de l'impact que ça allait avoir sur le compte de taxes. À l'interne, on n'a pas eu l'information adéquate, mais on a accepté le budget. C'est après, quand on a envoyé les comptes de taxes, qu'on a réalisé qu'il y avait une hausse du compte de taxes de plus de 19 %.

Louisa Gobeil affirme qu'elle ne peut rien faire pour changer la situation, mais elle promet de diminuer le compte de taxes en 2020 pour combler cette erreur.

On a voulu refaire notre budget en diminuant nos dépenses, on a appelé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, mais les comptes de taxes étaient déjà envoyés et on ne pouvait pas réagir.

La directrice générale de Palmarolle, Carole Samson, a refusé d'expliquer pourquoi l'administration municipale n'avait pas ajusté son taux de taxation comme le font la majorité des municipalités.