Des employés d'IOC dans un accident de train entre Sept-Îles et Labrador City

Un accident ferroviaire impliquant un train de la compagnie IOC est survenu vers 10 h 15 ce matin entre Labrador City et Sept-Îles.

Immédiatement, les services de sécurité d’urgence d’IOC se sont rendus sur les lieux, on a le support des services d’urgence de Labrador [City] et du service incendie de Labrador City également, précise la porte-parole de la compagnie IOC, Claudine Gagnon. On a quatre employés qui ont été transportés au centre de santé de Labrador Ouest. Toute la circulation ferroviaire a été suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Plus de détails à venir