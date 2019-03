Des étudiants du Cégep à Rouyn-Noranda en grève ce vendredi

C'est en réponse à l'invitation du collectif provincial La planète s'invite à l'Université. Le but est d'inciter les différents paliers de gouvernement à développer un fonds pour aider les victimes de catastrophes naturelles, de cesser l'exploitation du pétrole et faire une transition vers une énergie 100 % renouvelable.

Lors de l'événement, essayez d'emporter des lunchs sans déchet, comment consommer des breuvages sans faire de déchet. On va faire de la conscientisation autour du Cégep. La ligne de piquetage va se concentrer ici. Il n'y aura pas de marche dans Rouyn. On ne veut pas bloquer les rues, on ne veut pas nuire à la population pour le premier événement , résume Ghislain Dallaire, directeur général de l'association étudiante de l'Abitibi-Témiscamingue au campus de Rouyn-Noranda.

Les étudiants se sont prononcés à 62 % en faveur de cette journée de grève, avec un taux de participation de 65 %.

Les cours et les examens seront annulés. Le calendrier scolaire aux études collégiales doit être composé de 82 jours de cours et d'évaluation. Le directeur des études vérifie comment la journée sera reprise.

Seuls les stages en Soins infirmiers se dérouleront comme prévu.

Les membres de l'association étudiante souhaitent aussi participer à l'autre journée de grève prévue par le collectif le 27 septembre 2019.

À ce moment, le directeur général du Cégep, Sylvain Blais, aimerait participer au mouvement.

On tente de diminuer notre empreinte écologique, mais comme institution est-ce qu'on pourrait faire mieux? Plutôt que de les laisser en grève, on est à réfléchir pour le mois de septembre si on ne pourrait pas tenir des activités formatrices plutôt que de juste les laisser dans la rue , explique-t-il.

Pas de grève à l'UQAT

Par ailleurs, la journée de vendredi se déroulera normalement pour les étudiants de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Des activités de sensibilisation seront plutôt organisées.