[BALADO] Tellement hockey : le sprint final du Canadien

Le Canadien n'a plus le choix : il doit gagner pour participer aux séries. La tâche sera titanesque, avec la forme qu'affichent les Blue Jackets de Columbus et les Hurricanes de la Caroline. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 24e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.