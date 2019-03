Une ristourne record de 4,8 M$ pour Avantis Coopérative

L'année 2017-2018 a été très lucrative pour Avantis Coopérative. Non seulement son chiffre d'affaires est en hausse, mais les membres pourront aussi profiter d'une ristourne record.

Le chiffre d'affaires consolidé pour l'année est de 566 millions de dollars, en hausse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. L'excédent d'exercice net s'élève quant à lui à 17,8 millions de dollars, en hausse de 43 %.

Ces résultats permettent à Avantis de verser une ristourne record de 4,8 millions de dollars à ses membres en plus de rembourser un million de dollars en capitaux privilégiés.

Selon le président de la Coopérative, Denis Lévesque, ces chiffres sont appelés à augmenter au cours des prochaines années.

À terme, d'ici deux ou trois ans, on va commencer à aller chercher des synergies plus importantes qui vont nous permettre d'avoir des résultats encore plus probants. Denis Lévesque, président de Avantis Coopérative

Parmi les faits saillants de l’année, les secteurs des élevages avicoles et porcins ont été bonifiés par l’ajout de trois sites importants : en aviculture, l’acquisition de Ferme Cormico inc. au Nouveau-Brunswick; en production porcine, acquisition d’une ferme à Cap-Saint-Ignace et création avec Olymel de RPAO s.e.c., une entreprise productrice de porcs.

Denis Lévesque, président d'Avantis Coopérative (à gauche) et Gaétan Roger, chef de la direction d'Avantis Coopérative (à droite). Photo : Avantis Coopérative

De l'aide pour la relève

Pour une dixième année, Avantis Coopérative a procédé à la remise des bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole. 39 jeunes agriculteurs se partagent donc un montant d'un peu plus de 158 000 $.

Depuis 2008, c’est plus de 150 jeunes producteurs de nos régions qui se sont mérités des bourses totalisant 1,2 million de dollars , précise M. Lévesque.

Avantis Coopérative est issue de la fusion, entérinée en octobre 2018, du Groupe coopératif Dynaco, de la Coop Rivière-du-Sud, de la Coop Seigneurie et de la Coop Unicoop. Elle représente environ 14 600 membres.