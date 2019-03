Frousse pour un Sherbrookois à bord d'un bateau de croisière

À un certain moment, le bateau, qui voguait dans la mer des Bahamas la semaine dernière, s'est retrouvé à 45 degrés. « C'est arrivé le premier soir, vers 23 h 45, alors que nous dormions tous. Le bateau a chaviré pendant deux ou trois minutes. Mes enfants ne se sont pas réveillés même si les affaires tombaient dans notre chambre. Je suis allé faire un tour sur le bateau voir ce qu'il se passait. Quand je suis sorti, ça c'était calmé. J'ai manqué le tour de manège », rigole Martin Boisvert.

Sur le pont, plusieurs personnes se demandaient se qu'il se passait. « J'ai vu des enfants et des adultes qui étaient en panique », dit-il.

Dans les restaurants, les chaises et les tables étaient projetées d'un côté à l'autre.

Selon M. Boisvert, le personnel a rapidement tout pris en charge. « Beaucoup de verres étaient tombés par terre et le lendemain, on ne voyait plus rien. Tout était nettoyé. Les employés ont très bien réagi. Le capitaine nous a dit qu'ils s'étaient fait prendre par des vents extrêmes et que tout était revenu à la normale. »

Huit personnes ont été blessées et ont été transportées à l'hôpital une fois le bateau accosté.

La nouvelle a été relayée par de nombreux médias américains.