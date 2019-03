Un deuxième témoignage pour Jody Wilson-Raybould?

Le comité de la justice des Communes décidera mercredi s'il réinvite l'ex-ministre de la Justice et ex-procureure générale du Canada Jody Wilson-Raybould à livrer un nouveau témoignage sur les pressions qu'elle a subies l'automne dernier afin d'éviter que SNC-Lavalin ne subisse un procès criminel.

Les libéraux qui sont majoritaires à ce comité ont refusé d’inviter Mme Wilson-Raybould à témoigner une deuxième fois, mercredi dernier, après les seconds témoignages du greffier du Conseil privé, Michael Wernick, et de la sous-ministre de la Justice, Nathalie Drouin.

Une réunion d’urgence pour rediscuter de l’affaire a toutefois dû être organisée après que quatre députés d’opposition – les conservateurs Michael Cooper, Michael Barrett, Dave MacKenzie et le néo-démocrate Murray Rankin – ont écrit dès le lendemain au comité pour la réclamer.

Ils plaident que Mme Wilson-Raybould a présenté un « témoignage clair et convaincant » lors de son premier témoignage, le 27 février, mais qu’elle a été contredite en partie par M. Wernick et par l’ancien conseiller principal de Justin Trudeau, Gerald Butts, lors des témoignages « pas aussi crédibles » qu’ils ont livrés une semaine plus tard.

« Les Canadiens méritent d’entendre la vérité complète pour se faire une meilleure opinion du niveau de corruption au sein de ce gouvernement », soutiennent-ils.

La version de Wilson-Raybould

Mme Wilson-Raybould affirme que 11 personnes des bureaux du premier ministre, du ministre des Finances et du Conseil privé ont exercé des « pressions constantes et soutenues » sur elle, dans « une tentative inappropriée pour que SNC-Lavalin obtienne un accord de réparation » pendant un peu plus de trois mois l’automne dernier.

Elle reconnaît cependant que cela n’était pas illégal.

Un accord de réparation, un nouvel outil ajouté au Code criminel l’an dernier, permet à une entreprise poursuivie en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, comme SNC-Lavalin, d’admettre ses torts et de payer une amende. Cela lui permet d’éviter une condamnation en justice qui aurait pour conséquence de la priver de contrats publics pendant 10 ans.

Mme Wilson-Raybould affirme qu’elle a été déplacée du ministère de la Justice à celui des Anciens Combattants le 14 janvier parce qu’elle a résisté à ses pressions, qu’elle assimile à une ingérence politique dans un dossier criminel. Elle a démissionné de ses fonctions le 12 février, mais a choisi de demeurer députée libérale.

M. Wernick admet avoir discuté de l’affaire avec Mme Wilson-Raybould, mais soutient, à l’instar du premier ministre Justin Trudeau, qu’il était légitime de soulever auprès d’elle les conséquences que cela pouvait avoir sur les 9000 employés canadiens de la firme de génie québécoise, ses retraités et ses fournisseurs.

Gerald Butts a terminé son témoignage en disant qu'il « regrette profondément » la tournure des événements, et qu'il prend sa « juste part de responsabilité » dans toute l'affaire. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La version de l'ex-bras droit de Trudeau

Gerald Butts, qui a aussi démissionné de ses fonctions en raison de cette affaire, affirme pour sa part que ces interventions visaient à inviter l’ancienne ministre à « prendre des conseils indépendants et externes » concernant le bien-fondé d'autoriser la poursuite intentée en 2015 contre SNC-Lavalin pour ses agissements en Libye.

M. Butts affirme en outre que Jody Wilson-Raybould ne s'est jamais plainte d'avoir subi des pressions inappropriées dans le dossier avant que le premier ministre ne l'informe qu'elle serait touchée par un remaniement ministériel, le 7 janvier.

Il assure, comme Justin Trudeau, que ce remaniement n’a rien à voir avec le dossier SNC-Lavalin.

« Nous pensions qu'elle était ouverte à écouter d'autres points de vue et à continuer à réfléchir sur cette décision, parce qu'effectivement, c'était dans la loi que cette décision pouvait continuer de se prendre à n'importe quel moment », s’est défendu le premier ministre jeudi dernier.

Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'elle n'était pas ouverte à changer d'avis. Gerald Butts

La majorité libérale avait initialement refusé d’inviter Jody Wilson-Raybould à témoigner devant le comité de la justice en février, avant de changer leur fusil d’épaule après qu’elle s'est exceptionnellement adressée aux membres du Cabinet.

Le gouvernement a par la suite décidé de lever la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et le secret professionnel auxquels elle est assujettie à titre de membre du Cabinet et de procureure générale du Canada.

Cette décision ne s’applique cependant que pour les audiences du comité de la justice ou l’enquête du commissaire à l’éthique, qui s’est saisi du dossier après que les allégations d’ingérence ont été publiées par le Globe and Mail le 7 février.