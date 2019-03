Fusillade dans une école brésilienne, au moins huit morts dont cinq enfants

Deux adolescents cagoulés et armés ont fait irruption vers 9 h 30, heure locale, dans une école primaire de la banlieue de Sao Paulo, au Brésil, avant d'ouvrir le feu et de tuer six personnes. Cinq enfants et un adulte sont tombés sous les balles des deux tireurs qui ont ensuite retourné leur arme contre eux pour s'enlever la vie.