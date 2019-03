Le cri du coeur des Premières Nations de la C-B dans la crise des opioïdes

Selon les chefs, il y a urgence d’agir et de prendre en considération les besoins spécifiques des communautés autochtones.

Toutes nos communautés sont touchées, nous avons besoin de prendre des mesures draconiennes pour régler le problème , a déclaré la cheffe de la communauté de Neskonlith et secrétaire-trésorière de l’Assemblée, Judy Wilson.

Judy Wilson, chef de la Première Nation Neskonlith de Colombie-Britannique Photo : Rafferty Baker/CBC

Un rapport de l’Agence de santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique rapportait en 2017 que les membres des communautés autochtones étaient cinq fois plus susceptibles d’avoir une overdose et risquaient trois fois plus d’en mourir.

État d’urgence

En 2016, les services de santé de la province ont déclaré l'état d’urgence pour la santé publique en raison de la crise des opioïdes, mais Judy Wilson estime qu’il n’y a pas eu suffisamment de ressources consacrées aux communautés des Premières Nations.

Nous avons des citoyens de notre communauté qui ont fait quatre, cinq overdoses et qui pourtant continuent de se droguer. C’est frustrant, c’est comme tenter d'arrêter un train à grande vitesse. Judy Wilson, cheffe de la communauté de Neskonlith

La leader autochtone estime qu’il serait important d’avoir des données à jour sur les conséquences de la crise dans les communautés. Elle souhaite que la province s’attarde davantage aux besoins des Premières Nations. Nous croulons sous les statistiques, mais je pense que le problème n'est pas suffisamment documenté. Il n’y a pas de solutions concrètes mises en place.

Dans un courriel envoyé à CBC, la ministre de la Santé mentale et des Toxicomanies, Judy Darcy, a déclaré que la crise des opioïdes fait partie de ses priorités les plus urgentes.

Judy Darcy, la ministre de la Santé mentale et des Toxicomanies, C.-B. Photo : Radio-Canada

Nous reconnaissons que cette crise au sein des Premières Nations est la conséquence d'un traumatisme intergénérationnel découlant de l’Histoire, de la colonisation, du racisme, ainsi que des blessures laissées par les pensionnats autochtones et ce n'est tout simplement pas acceptable , a-t-elle souligné.

À la recherche de solutions

Judy Wilson estime qu’en plus de mesures concrètes pour contrer le trafic de drogues, il est important d'accompagner les communautés dans leur guérison. Nous avons besoin que les familles se reconnectent avec leur culture ancestrale. Nous devons renforcer les sentiments d’appartenance dans notre communauté, nous réapproprier notre culture et notre langue.

De son côté la ministre de la Santé mentale et des Toxicomanies estime que les demandes faites par les communautés aide le gouvernement à identifier leurs besoins. Judy Darcy rappelle que la province a établi un partenariat avec les services sociaux des Premières Nations, de la nation Métis et des centres d’amitiés de la province en investissant 20 millions de dollars pour accompagner les communautés autochtones dans leurs projets.