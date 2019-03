Une campagne éclair de la police sur la sécurité routière à Toronto

Les policiers ciblent quatre grands comportements à risque chez les conducteurs : la vitesse, la distraction au volant, la conduite avec des facultés affaiblies et la conduite agressive.

Mais outre les automobilistes, il faut aussi sensibiliser les piétons qui ont eux aussi des comportements à risque, selon Laurent Bellion, agent de police avec les services de circulation de la Ville de Toronto.

Dès que ça clignote ou qu'il y a un décompte, c'est trop tard pour traverser, à moins d'être déjà engagé , rappelle-t-il.

À lire aussi : Vision Zéro : Toronto lance une nouvelle campagne de sensibilisation

Cette campagne de sécurité routière survient alors que Toronto a connu une année particulièrement meurtrière en termes de décès de piétons. L'an dernier, 41 personnes ont été tuées. Parmi celles-ci, la majorité était des aînés âgés de 55 ans et plus.

Avec l'âge, on prend plus de temps pour traverser la route, on n'est pas forcément aussi attentif et le temps de réaction est plus long. C'est peut-être un des facteurs , dit l'agent Bellion.

Des agents de @TPSOperations sont au coin Front et University pour une campagne de sensibilisation du public en matière de sécurité des piétons 🚶‍♀️ 🚶‍♂️ et rappeler les règles de signalisation - 9 piétons morts lors de collisions depuis le début de l’année @matintoronto pic.twitter.com/o2MwyoawxN — Camille Feireisen (@camfeireisen_RC) March 13, 2019

Une responsabilité partagée

Le problème est bien souvent que les piétons sont pressés ou distraits et les voitures ne s’arrêtent pas au feu rouge lorsqu’elles veulent tourner à droite. C'est une attitude à corriger, il faut prendre sa part de responsabilité , souligne M. Bellion.

En 2016, le conseil municipal de Toronto avait approuvé son premier plan de sécurité routière avec l'objectif de faire passer le nombre de morts dans les rues de la ville à zéro.

Le financement pour cette stratégie a été revu à la hausse, le faisant passer à 100 millions de dollars sur cinq ans.

Depuis le début de l'année, neuf piétons sont morts lors de collisions impliquant des véhicules.