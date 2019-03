Google Home recherche... autobus scolaire!

L'homme de Windsor a réussi son premier échange mardi soir alors que son Google Home a trouvé preneur. Christian Fiset, un artisan qui fait des meubles sur mesure, m'a offert une table en érable. Elle est superbe! Quand il m'a approché, j'ai été vraiment surpris.

L'échange a été fructueux pour Philippe Couture. Si son Google Home valait 80 $, il se retrouve à présent avec une table évaluée entre 500 et 700 $. C'est sûr que j'ai énormément augmenté la valeur de mon échange. Je lui ai expliqué et il est conscient qu'il se fait avoir avec mon Google Home , rigole-t-il.

Le père de famille de 38 ans cherche beaucoup plus que de devenir simplement propriétaire d'un autobus dans cette aventure. J'aurais pu sortir mes CELI et acheter un autobus. Ça aurait été simple. Ce que je voulais c'est de créer de belles histoires, de rencontrer des gens, d'être capable de donner au suivant. Christian Fiset m'aide énormément en échangeant sa merveilleuse table et de son côté, il reçoit beaucoup de publicité. Plusieurs personnes qui ne le connaissaient pas vont le connaître aujourd'hui.

C'est bien parti. Tout ça, c'est dans un lien de décroissance, d'être capable de mieux vivre simplement, un peu plus de simplicité volontaire et de limiter la surconsommation. Philippe Couture

Une fois son but d'obtenir un autobus usagé atteint, Philippe Couture souhaite le rénover pour le transformer en résidence et voyager à son bord. Je ne suis pas fermé à un autobus neuf non plus! , dit-il en riant.

Vivre ses rêves maintenant

L'idée de troquer des biens lui est venue alors qu'il furetait sur internet. Le déclic s'est fait alors que j'ajoutais dans mes favoris internet un autre autobus en modification. J'en ai eu assez. Probablement à cause d'un verre de scotch de trop ou à cause de la crise de la quarantaine qui s'en vient. J'en ai eu assez de procrastiner et de regarder les autres vivre mon rêve. J'ai eu le goût de lancer un pavé dans la marre et de faire quelque chose avec ça. Je ne m'attendais pas à recevoir autant d'amour que ça en 48 heures.

Il est possible de suivre les échanges de Philippe Couture sur son groupe Facebook Les Trocs du barbu.