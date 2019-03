Untouched Land : la nature comme baume au cœur

Le collectif Les Bambines aborde les thèmes de la solitude et de la résilience avec beaucoup de finesse dans sa toute première création, Untouched Land alias toi pis ta solitude en sachet déshydraté, présentée ces jours-ci à Premier Acte.

Deux jeunes femmes à la recherche d’elle-meme se retrouvent malgré elles sur une île isolée de la Côte-Nord.

La première, une rousse volubile, tente tant bien que mal d’apprivoiser la nature. La seconde, une grande fille presque muette, est parfaitement à l’aise dans cet environnement où les éléments se déchaînent parfois.

Aux prises avec leurs démons respectifs, elles mettront du temps à se rencontrer.

Étranger à soi-même et aux autres

« Aujourd’hui, maman est morte ». Ces premiers mots issus de l’étranger de Camus et lus à voir haute par la rousse donne le ton à la pièce. Nous sommes faces à deux êtres solitaires qui cherchent un sens à leur vie, qui se cherchent.

Interprétées par de très bonnes comédiennes qui signent également le texte et la mise en scène, Untouched land alias toi pis ta solitude en sachet déshydraté est une très bonne pièce.

Érika Hagen-Veilleiux est excellente dans le rôle de cette jeune femme blessée par la vie qui tente de survivre en s’éloigant au bout du monde. Sa présence aérienne et charismatique séduit, sans compter qu’elle a une voix magnifique.

Maude Boutin Saint-Pierre, elle, incarne une jeune citadine, rousse, pleine de fougue et de peur, avide de découvrir le monde, avide d’entrer en contact avec l’autre habitante de l’île.

Une scénographie poétique

Portée par une superbe scénographie à l’apparente simplicité, Untouched Land alias toi pis ta solitude en sachet déshydraté est un petit bijou. On est charmé par le spectacle de ces artistes dont la créativité n’a d'égal que le talent.

Les personnages qu’elles incarnent expriment leurs émotions et leur pureté grâce à diverses techniques soit le chant, le cirque, la danse, l’échantillonage et le théâtre.

Un artiste de cirque s'exécute lors de la pièce « Untouched Land » Photo : Cath Langlois

Il faut voir les comédiennes créer l’environnement sonore de la pièce sous nos yeux. Une averse de pluie débute en un claquement de doigt, un feu crépite en quelques secondes. Magique.

La nature et les éléments sont partout, les héroïnes évoluent dans un environnement rude et exigeant où elles sont à la fois parfaitement libres et infiniment vulnérables.

Il faut dire que la création des Bambines fait la part belle aux sens, et attribue des vertus de guérison à la nature et aux grands espaces.

Untouched Land alias toi pis ta solitude en sachet déshydraté propose un regard rafraîchissant et plein de candeur sur l’identIté,la souffrance, la solitude et la résilience. Une pièce à voir et à revoir, un véritable baume au cœur !