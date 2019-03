Un Néo-Écossais reconnu coupable de fraude vend des voitures d’occasion

Cette affaire soulève l’inquiétude de l’Association des concessionnaires d’automobiles de la Nouvelle-Écosse, qui souhaite de nouvelles règles pour rendre obligatoire la vérification des antécédents judiciaires des vendeurs de voitures.

Une fraude de 34 524 $

Barry Pincock, 52 ans, a été reconnu coupable en novembre dernier pour avoir vendu pour 34 524 $, à Dave Fullerton, des panneaux solaires que ce dernier n’a jamais reçus.

Pincock a écopé de 90 jours de prison, de 200 $ d'amendes et a reçu l’ordre de rembourser sa victime.

Il attend le verdict des tribunaux relativement à deux autres accusations de fraude impliquant, encore une fois, la vente de panneaux solaires. Une troisième accusation fait son chemin devant les tribunaux du comté de Pictou.

Barry Pincock fait face à trois autres accusations de fraude. Ci-dessus, on le voit lors d'une comparution au palais de justice de Dartmouth, le 7 mars 2019. Photo : CBC/Elizabeth Chiu

Barry Pincock travaille ces jours-ci chez le vendeur de véhicules d’occasion Capital Auto Sales and Repairs de Lower Sackville. Il fournit notamment de l’information aux clients sur les options de financement des véhicules.

La victime de Pincock, Dave Fullerton, a des sentiments partagés au sujet de cette nouvelle. D’un côté, il se réjouit du fait que l’homme qui lui a soutiré toute son épargne-retraite travaille parce qu’il a ainsi de meilleures chances d’être remboursé. De l’autre, il craint que Pincock fasse d’autres victimes.

Dieu sait ce qui va arriver, lance-t-il. Je déconseillerais à quiconque d’acheter une voiture de Barry. Dave Fullerton, la victime de Barry Pincock

Une meilleure protection des consommateurs réclamée

Invitée à commenter, l’Association des concessionnaires automobiles recommande à la province de formuler de nouveaux règlements qui obligeraient les vendeurs à détenir un permis, en plus de rendre obligatoire la vérification des antécédents judiciaires.

Une annonce sur Kijiji concernant un véhicule vendu par Barry Pincock. Photo : Kijiji

Le vice-président de l’association, John Sutherland, affirme toutefois qu’il faudrait tenir compte de la nature des crimes commis par ceux qui ont un dossier judiciaire. Certains crimes, note-t-il, sont relativement mineurs et ont été commis il y a longtemps.

L’Ontario exige déjà la vérification des antécédents judiciaires des vendeurs d’automobiles, mais n’interdit pas d’office à ceux condamnés pour fraude de pratiquer le métier.

Un permis pourra leur être refusé, cependant, si leur conduite passée donne lieu à penser qu’ils ne se comporteront pas, dans l’exercice de leur métier, avec intégrité et honnêteté, et en respectant les lois , précise un porte-parole du ministère ontarien des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.

Une porte-parole du ministère des Transports de la Nouvelle-Écosse, Maria McInnis, affirme par courriel que le gouvernement provincial réfléchit à de nouveaux règlements, mais qu’aucune décision n’a encore été prise.

Entre-temps, elle rappelle qu’il appartient aux acheteurs de se protéger lorsqu’ils achètent un véhicule d’occasion.

Leçon apprise à la dure

C’est une leçon que Dave Fullerton a durement apprise. Il dit n’acheter, dorénavant, qu’auprès de commerçants réputés et bien établis.

Joint au téléphone par CBC, Barry Pincock a répondu : Mon emploi, ce n’est pas de vos affaires , lorsqu’on l’a interrogé au sujet de son nouveau gagne-pain.

C’est à vous de me le dire , a-t-il encore lâché, lorsqu’on lui a demandé s’il était approprié pour une personne coupable de fraude de vendre des voitures.

D'après les informations d'Elizabeth Chiu, CBC