Un corps retrouvé dans une résidence abandonnée de Gatineau

Les policiers de Gatineau ont reçu un appel d'un citoyen vers 20 h 15, indiquant qu'un corps se trouvait à l'intérieur de la résidence située au 1404, chemin d'Aylmer.

Le Bureau des enquêtes criminelles tente actuellement de déterminer dans quelles circonstances cette personne a perdu la vie et s'il y a des éléments criminels dans cette affaire.

On ne connaît pas encore l'identité de la victime.

Une résidence patrimoniale

Le corps a été retrouvé dans la Maison Thomas Mackerall.

La maison Thomas-MacKerall est une résidence rurale érigée en 1903.

La maison est située en retrait du chemin d'Aylmer, sur un terrain boisé. Le chemin d'Aylmer, le plus ancien chemin de la région, relie depuis plus de deux siècles Hull et Aylmer.