Le sergent Chris Montague, qui oeuvre au sein du Service de police d'Ottawa depuis 21 ans, gère la fourrière de la Ville.

Il a surveillé de près l'industrie du remorquage tout au long de sa carrière et dit qu'il reçoit des appels quotidiens de personnes qui demandent l'aide de la police au sujet des frais exigés par les entrepreneurs de remorquage privés.

Le policier Montague affirme qu'il est temps de faire du ménage dans ce qu'il appelle le « Far West » du remorquage.

Il a reçu un appel après qu'une femme ait reçu une facture de près de 3000 $ pour des frais d'entreposage qu'elle a dit qu'elle ne devrait pas avoir à payer.

Judy McDougall dit que son VUS Volvo a été remorqué après un accident le mois dernier. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Ma voiture a été volée

Judy McDougall a essayé pendant des jours sans succès de joindre Ottawa United Towing, la compagnie de dépanneuses qui a retiré son VUS Volvo de la scène d'un accident le 7 février, a-t-elle dit.

Le véhicule de Mme McDougall avait été heurté par une autre voiture sortant d'une station-service.

Une dépanneuse de la compagnie Ottawa United Towing est arrivée sur les lieux avant même que la police n'arrive, soutient Mme McDougall, et a offert d'amener son VUS à un atelier de carrosserie le lendemain matin, même si la loi ontarienne interdit aux entreprises de remorquage de faire de la sollicitation dans les 100 mètres suivant un accident.

Mme McDougall était d'accord, mais le matin du 8 février, un vendredi, sa Volvo n'était pas au garage. Au début de la semaine suivante, elle a senti qu'il y avait un problème.

Pendant plus d'une semaine, Mme McDougall, a tenté de communiquer avec Jason Ishraki, le propriétaire de Ottawa United Towing, par téléphone et par courriel. Elle a demandé de l'aide à son conseiller municipal, Tim Tierney, et à sa députée provinciale, Nathalie Des Rosiers, mais son véhicule est resté dans la cour de l'entreprise.

Ce qu'ils font... devrait être traité comme un crime. Judy McDougall

Son mari, un mécanicien à la retraite, a inscrit sur une feuille les 26 tentatives pour joindre l'entreprise.

Dans mon esprit, à ce moment-là, ma voiture a été volée. Il n'y en avait plus , a fait valoir Mme McDougall.

Elle a essayé d'obtenir l'intervention de la police, les exhortant à enquêter sur le vol d'un véhicule, mais la police lui a dit que ce n'était pas une affaire criminelle, a-t-elle expliqué.

Lorsque l'entreprise de remorquage a répondu à ses appels plus d'une semaine après l'accident, elle a été informée qu'elle devait payer une facture de 2900 $ pour l'entreposage , a-t-elle mentionné.

La voiture a été transportée dans un atelier de débosselage le 22 février.

Ce n'est pas le seul incident

Judy McDougall n'est pas la seule.

À la suite du passage des tornades de septembre 2018 à Ottawa et à Gatineau, la compagnie Onroute Towing & Recovery basée en Ontario a remorqué le VUS de Richard Dumont à son insu et sans sa permission.

Le véhicule a été transporté dans un endroit situé à 35 kilomètres de chez lui, et sa compagnie d'assurance lui a facturé 1800 $ pour le remettre en circulation.

En mars 2017, un couple d'Ottawa s'est fait facturer plus de 4000 $ pour faire remorquer sa voiture du lieu d'une collision, pour ensuite la voir « prise en otage » jusqu'à ce que la question soit réglée.

CBC/Radio-Canada a appelé Ottawa United Towing pour interviewer le propriétaire Jason Ishraki au sujet de l'expérience de Mme McDougall, mais n'a reçu aucune réponse.

Lorsque CBC/Radio-Canada s'est présentée en personne, M. Ishraki a blâmé la compagnie d'assurance de Mme McDougall pour le retard. Il a ensuite ordonné au journaliste de quitter la propriété et une autre personne a menacé d'écraser la caméra.

De gros profits

Selon M. Montague, les conducteurs d'Ottawa sont peu protégés contre les frais d'entreposage exorbitants.

Il croit que les politiques adoptées dans la région du Grand Toronto - y compris les permis, les taux de remorquage fixes et d'autres contrôles stricts - ont poussé certains exploitants vers le marché plus permissif et plus lucratif d'Ottawa, a-t-il ajouté.

C'est le Far West, dehors... C'est juste une mêlée générale , dit-il.

La Ville d’Ottawa n'exige pas que les dépanneuses soient munies d'un permis, mais plus d'une douzaine d'autres municipalités en Ontario l'exigent.

M. Montague demande maintenant l'obtention d'un permis d'opérateur de remorquage et ce qu'il appelle une « rotation de remorquage », une liste des opérateurs admissibles établie par la police.

Un vide réglementaire

Le porte-parole du Bureau d'assurance du Canada, Pete Karageorgos, accuse un vide réglementaire au niveau municipal et un manque d'application des lois provinciales sur l’industrie du remorquage.

Bien que l'industrie ne suive pas l'effet des frais d'entreposage gonflés sur les prix globaux de l'assurance, une étude réalisée en 2012 suggère que la fraude en lien avec les assurances de toutes sortes a ajouté environ 236 $ à chaque police d’assurance en Ontario, maintient-il.

Les compagnies d'assurance doivent essayer de lutter contre ce qui semble, dans certains cas, être des accusations illégitimes et illégales devant les tribunaux , a déclaré M. Karageorgos.

Avec les informations de Stu Mills