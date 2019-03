Courage sur la patinoire : rien n’arrête Jakob Arsenault

Le hockey est un sport d'adresse et de vitesse, mais aussi de persévérance et de détermination dans le cas du jeune Jakob Arsenault qui ne se laisse pas arrêter par un handicap de naissance.

Jakob Arsenault a tellement l'habitude de jouer au hockey avec un seul bras qu'il en est presque candide.

Âgé de 9 ans, il joue au hockey dans une équipe régulière depuis quatre saisons malgré un handicap de naissance qui a raccourci son bras droit à une « petite main », comme il l'appelle.

Je ne savais pas comment il allait faire pour jouer au hockey parce qu'il n’y avait pas de gant de hockey pour sa petite main. Une fois qu'on est allé à Fredericton, ils nous ont dit qu'ils pourraient faire un gant et qu'il pourrait jouer au hockey , explique Jason Arsenault, père de Jakob.

Jakob Arsenault dispose d'un gant adapté à ses besoins. Photo : Radio-Canada

Si le garçon est aussi à l'aise sur la patinoire, c'est grâce à des entraîneurs, des coéquipiers et une famille qui ne le considèrent pas comme étant différent.

Jakob a un caractère fort! Il ne veut pas que tu le traites comme s'il a un handicap. On le traite bien comme un autre. Il n’y a pas de différence entre lui et un autre patineur , affirme l’entraîneur Luc Allain.

À son âge, Jakob grandit vite. Il en est déjà à sa troisième prothèse de hockey. Mais malgré tout l’appui de ses proches, jouer au hockey de cette manière comporte des défis pour lui.

C'est sûr qu’avoir deux bras, tu as plus de mobilité, mais il s’organise à sa manière. Il trouve sa façon de faire des choses pour pouvoir être là au calibre qu'il a besoin d'être. Au commencement, il était un peu plus craintif, mais maintenant c'est un joueur comme un autre , explique Luc Allain.

Jakob Arsenault trouve-t-il le jeu difficile? Pas vraiment une fois que tu es accoutumé. Au commencement de l'année, c'était pas mal difficile. [...] J'ai de la misère parce que je n'ai pas comme deux mains. Je ne peux pas tenir mes deux bras, le [bâton] , dit-il.

Quand il tombe, il se relève et persévère, ce qui illustre sa force de caractère. Quand il saute sur la patinoire, Jakob n'est peut-être pas le plus rapide ou le plus agile, mais il est un exemple de ténacité pour tous ceux avec qui il partage la glace.

D'après un reportage de Mathieu Massé