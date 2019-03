Le Canada isolé dans l'affaire des Boeing 737 MAX

« Tous les faits et preuves sont en train d'être analysés en temps réel et nous évaluons les actions potentielles », a écrit mardi sur Twitter le ministre Garneau, reprenant le message qu’il martèle depuis la veille.

Le ministre a annulé l'ensemble de ses activités mardi « afin de rencontrer son panel d'experts de l'aviation civile » pour étudier la question.

« En ce moment, nous n'avons aucune information nous menant à des hypothèses », avait indiqué le ministre Garneau lors d'un point de presse en matinée. Les boîtes noires ont été retrouvées, mais n'ont pas été analysées, a-t-il fait valoir.

« Le Canada ne sait pas ce qui a causé cet accident, et ces pays [qui ont fermé leur espace aérien] ne le savent pas non plus. »

Dans un communiqué transmis en fin de soirée, Sunwing a précisé que sa décision s'expliquait par « des raisons commerciales évolutives non liées à la sécurité, dont notamment les restrictions d'espace aérien imposées sur certaines de nos destinations partenaires ».

Le transporteur a ajouté que les quatre appareils retirés représentent moins de 10 % de sa flotte.

Un ciel qui se rétrécit

L'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) a annoncé mardi après-midi qu’elle fermait l'espace aérien européen aux Boeing 737 MAX 8 et 9.

Sa décision s’applique à tous les vols de ces appareils, qu'ils soient à destination, au départ ou à l'intérieur de l'Union européenne, et que les opérateurs soient européens ou issus de pays tiers.

Plusieurs pays européens – Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Pologne, Pays-Bas, Irlande et Norvège – avaient déjà indiqué qu’ils clouaient ces appareils au sol ou leur interdisaient de traverser leur espace aérien.

L'Australie, l'Irlande, la Malaisie, la Singapour et Oman ont fait de même.

La Chine, l'Indonésie et la Mongolie ont pour leur part décidé de clouer au sol les appareils 737 MAX 8.

Des Canadiens coincés en Martinique

En raison du blocage de l'espace aérien français, un avion 737 MAX d'Air Canada est reparti à vide de la Martinique, sans les passagers qui devaient prendre place lors du vol de retour.

« Puisque l'autorité de l'aviation civile de la France a interdit l'exploitation de tous les 737 MAX de Boeing, le vol Fort-de-France-Montreal a dû être annulé aujourd'hui », a confirmé à l'AFP la porte-parole d'Air Canada, Isabelle Arthur.

« Nous avons fourni des chambres d'hôtel aux passagers qui reviendront demain à bord d'un appareil A321 exploité par Air Canada Rouge », a ajouté la porte-parole.

Un « défaut inhérent »

Les problèmes aérodynamiques du 737 MAX sont « inhérents » à l'existence même de l'avion et du positionnement de ses moteurs, croit l'expert en aviation civile Michel Polacco.

Le 737 est un bon avion, croit-il, mais un avion « ancien, qui a de la misère à absorber et supporter l'installation de moteurs beaucoup plus gros sous des ailes qui sont près du sol ».

« Avec cet avion, suite à une panne de capteur, on se retrouve avec un système que l'on ne connaît pas, qui met l'avion en piqué avec une force terrible [...]. Pendant ce temps, c'est très difficile de chercher à découvrir l'origine de la panne, c'est trop compliqué pour des pilotes de ligne normaux. »

Avec les informations de l'Agence France-Presse