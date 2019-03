Deux buts de Crosby, 1000e point de Malkin et gain des Penguins

Crosby a inscrit ses 32e et 33e buts de la campagne lors d'une poussée de trois buts en 1:48 des Penguins en deuxième période. La formation de Pittsburgh a effacé un retard de deux buts pour mettre fin à la séquence de sept victoires des Capitals.

Jake Guentzel, Phil Kessel et Jared McCann ont également touché la cible pour les Penguins, qui ont remporté six de leurs huit dernières rencontres. Malkin a conclu le match avec deux aides et il a rejoint Crosby, Alex Ovechkin, Joe Thornton et Patrick Marleau chez les seuls joueurs actifs de la LNH à faire partie du club des 1000 points.

Matt Murray a stoppé 38 rondelles et les Penguins ont battu les Capitals pour une troisième fois en quatre affrontements cette saison.

Jakub Vrana a enfilé l'aiguille deux fois alors que John Carlson a fourni l'autre réussite aux Capitals. Pendant que son compatriote atteignait le plateau des 1000 points, Ovechkin a obtenu un 1200e point dans la LNH pour devenir le 48e joueur de l'histoire du circuit à atteindre cette marque. Braden Holtby a effectué 25 arrêts.