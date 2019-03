Projet de création de 13 nouvelles aires protégées en Mauricie

Trente-sept personnes ont participé à la rencontre à Shawinigan et quatre, à la diffusion de la séance à La Tuque.

Des représentants du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ont expliqué que l'objectif, en créant des aires protégées, est d’assurer la protection de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles.

Les villégiateurs qui y ont des baux ou les gens qui ont l'habitude d'aller y pratiquer leurs loisirs ne devraient pas être importunés par la création des aires protégées.

C’est un statut légal flexible, qui va interdire les activités industrielles comme le développement minier et les activités forestières, mais qui permet la poursuite de presque toutes les autres activités existantes, notamment les activités récréotouristiques comme la chasse, pêche, piégeage, motoneige, etc. , a expliqué le directeur des aires protégées au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Francis Bouchard.

Une des personnes présentes à Shawinigan a demandé si le passage d’un gazoduc serait interdit sur ces territoires, ce à quoi le chargé de projet pour les réserves de biodiversité et aquatique en Mauricie, André Bouchard, a répondu que ce serait effectivement interdit, mais que l'entreprise pourrait potentiellement obtenir une exemption si elle n'a pas d'autre alternative.

Un représentant du Conseil de la nation atikamekw s'est aussi présenté au micro pour parler de l’aire projetée des Basses-Collines-du-Lac-Coucou. Il a demandé : Est-ce qu’un mécanisme est prévu pur faire des ponts [avec la communauté autochtone] pour que la nouvelle zone puisse refléter notre institution et notre culture?

Les représentants du ministère de l’Environnement on assuré vouloir coopérer avec les communautés locales, allant jusqu’à dire qu’une partie de la gestion pourrait être confiée à des membres des communautés, par exemple.

Le ministère souhaite que la gestion des aires protégées soit régionalisée et participative, de concert avec les communautés locales.

Dix des 13 aires protégées sont situées sur le territoire de l’agglomération de La Tuque, qui regroupe les territoires de la Ville de La Tuque, de la Municipalité de Lac-Édouard et de la Municipalité de La Bostonnais.

Réserve aquatique projetée : de la Rivière-Croche Réserves de biodiversité projetées : de Grandes-Piles

de la Seigneurie-du-Triton

de la Vallée-Tousignant

des Basses-Collines-du-Lac-Coucou

des Basses-Collines-du-Lac-au-Sorcier

des Buttes-et-Basses-Collines-du-Lac-Najoua

des Îles-du-Réservoir-Gouin

du Brûlis-du-Lac-Oskélanéo

du Canyon-de-la-Rivière-aux-Rats

du Lac-Wayagamac

Judith-De Brésoles

Sikitakan Sipi

Les 13 aires protégées projetées sont issues de propositions régionales. Des élus régionaux, des représentants des communautés autochtones et de l’industrie forestière, par exemple, ont fait part de leur point de vue.

La parole aux citoyens

La prochaine étape pour la commission du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement responsable de ce dossier est de recueillir l’opinion et les suggestions du public.

Les citoyens peuvent envoyer un mémoire au BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement avant le 11 avril. Ils peuvent aussi faire une présentation orale (en faisant part de leur intention avant le 27 mars) ou laisser des commentaires sur une plateforme de consultation numérique.

C’est la première fois que les citoyens pourront s’exprimer sur Internet dans le cadre d’audiences du BAPE. Il s’agit d’un projet pilote.

Vers une plus grande protection du territoire

La Mauricie compte 383 territoires qui sont des aires protégées, totalisant près de 3000 kilomètres carrés, soit 7,21 % de la superficie de la région. L’adoption des 13 nouvelles aires porterait à environ 9 % la superficie protégée.

Cette démarche de création d’aires protégées s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de répondre aux objectifs internationaux en matière de la protection du territoire.