Les cavaliers de la GRC à l'honneur du 6e Rodéo d'Ayer's Cliff

Lors de l'ouverture de ce 6e festival, les 32 cavaliers de la GRC et leur monture exécuteront une série de figures et de manoeuvres équestres. Le Carroussel performe aux quatre coins du Canada et s'arrête au Québec tous les quatre ans.

Des compétitions de gymkhana et de rodéo sont à l'ordre du jour du jeudi au vendredi. Elles mettront en vedette des amateurs de sensations fortes de tout âge.

La musique country sera aussi à l'honneur. Colt Ford sera sur la scène principale le vendredi 14 juin. Le groupe Road Hammers prendra le relais le lendemain. Arthur L'aventurier saura, quant à lui, ravir le coeur des plus jeunes.

Le Poutine Fest sera également de retour au cours des quatre jours de l'événement.