Uashat mak Mani-Utenam recevra les jeux interbandes 2019

Les sportifs compétitionneront dans 21 épreuves, allant de l'athlétisme à la course de canot en passant par le volley-ball, le basketball et la natation. Les compétiteurs seront répartis dans trois catégories en fonction de leur âge.

En marge des compétitions, des évènements festifs et culturels égayeront le séjour des athlètes.

Le président du comité organisateur des Jeux, Dave Vollant, se réjouit de permettre aux Innus de voir comment ça se passe chez les Cris, les Algonquins, les Anishnabees .

De dire : ''Maintenant, on se connaît mieux'' [...] de les amener à se voir et de se découvrir, je pense que ça va être le fun.

Les Jeux demeurent populaires année après année, surtout que dans certaines communautés, la population jeune est majoritaire , souligne le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, qui sera le coprésident d'honneur de l'événement.

On doit se donner tous les moyens possible pour faire en sorte que le climat dans lequel ces jeunes évoluent soit le plus positif possible.

Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nation Québec-Labrador