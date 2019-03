Une entreprise d’Edmundston fait bouger ses employés

Enseignes Pattison s'est donnée une mission cet hiver : laisser le temps à ses employés de faire du sport. L'entreprise basée à Edmundston leur a donc permis de prendre une pause repas plus longue plusieurs fois par semaine pour participer à différentes activités. Au programme cette semaine : un tournoi de hockey amical.

Mardi midi, c’est l’heure de la récréation pour les employés de Enseignes Pattison à Edmundston. Certains se dirigent vers les sentiers en montagne pour une heure de randonnée, mais la plupart participent au tournoi de hockey organisé sur une patinoire à même le terrain de l’entreprise.

Ce tournoi est organisé dans le cadre du programme PSG Fit, qui permet aux participants de prendre une pause plus longue, les laissant ainsi participer à toute sortes d'activités sportives.

Ça a duré pas mal pendant tout l'hiver, explique Christian Duguay, directeur des technologies de l’information chez Enseignes Pattison. On sortait en raquettes, on sortait faire du fat bike, du vélo de montagne, de la course, de la marche.

Le programme a été imaginé l'an dernier par des employés soucieux de favoriser le sentiment d'appartenance à l'entreprise.

Ça fait un esprit de camaraderie qu’on perd un peu au fil des années parce qu'on est trop pressés. Christian Duguay, directeur des technologies de l’information chez Enseignes Pattison

Pour plusieurs employés, faire du sport ensemble sur l'heure du dîner leur a permis de se rapprocher. Photo : Radio-Canada

Les participants y voient aussi une occasion de faire de l'activité sportive, un autre but du programme.

Le soir, je veux être avec mon petit, je veux être avec ma famille, souligne Maxime Caron, coordonnateur en santé et sécurité au travail chez Enseignes Pattison. Donc le midi c'est une excellente opportunité pour beaucoup de personnes de faire de l'activité physique.

Le programme PSG Fit a pris naissance l'an dernier à l'usine d'Edmundston. Il a depuis motivé une centaine d'employés à se tenir actifs sur l'heure du midi.

D'autres bureaux de l'entreprise, au Canada et aux États-Unis, ont depuis emboîté le pas et ont instauré le programme chez eux.

D’après un reportage de Kassandra Nadeau-Lamarche