Foyers de soins : deuxième journée de négociations et de manifestations

Des employés de foyers de soins ont manifesté mardi à Fredericton en criant le prénom du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves. Ce qu’ils souhaitent ? Que celui-ci délie les cordons de la bourse et accorde les fonds nécessaires à l’AFSNB pour qu’elle puisse augmenter leurs salaires, principal point de discorde entre les employés et l’employeur.

Ça nous fait mal au coeur de sortir, ça nous fait mal, on les adore, c’est notre famille, c’est notre deuxième famille , dit France Ruest, une infirmière auxiliaire au foyer Notre-Dame de Saint-Léonard, en parlant des résidents des foyers de soins.

Certains en ont profité pour parler de la dégradation de leurs conditions de travail et des soins offerts aux résidents.

On est épuisés, on est fatigués, on est fatigués physiquement et émotionnellement, on est frustrés de ne pas être reconnus par ce gouvernement , lance Shirley Cyr, présidente du local 4630 du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

Shirley Cyr, présidente du local 4630 du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Les employés sont toutefois soulagés de savoir que plusieurs familles de résidents comprennent leurs revendications.

Ils nous voient courir dans les foyers de soins, dit France Ruest. Ils savent que leurs parents n’ont pas tous les soins et qu’on aimerait pouvoir s’asseoir des fois avec, par exemple, une petite dame, mais non, il y en a une autre qui attend. On n’a même pas le temps.

Ce n’est pas juste pour les résidents, ajoute Tina Murphy, employée de la Villa Providence, à Shediac. Ils ont travaillé toute leur vie pour être dans

Tina Murphy travaille à la Villa Providence à Shediac et assure qu'elle manifeste pour le bien des résidents du foyer de soins. Photo : Radio-Canada

Les syndiqués se sont massés devant les bureaux du ministre des Finances, tant à Moncton qu'à Fredericton.

Selon eux, il est difficile de recruter de nouveaux employés à cause des conditions de travail et des salaires, qui sont trop bas.

Il ne s’agit pas d’un mouvement de grève illégale, mais de manifestations de travailleurs qui ne sont pas à l’horaire. Photo : Radio-Canada

Pendant que se tiennent ces manifestations, les négociations se poursuivent à Fredericton. Si les manifestants demeurent positifs et croient que les négociations mèneront à un résultat, ils dénoncent l’interdiction de droit de grève de 10 jours, décrétée la fin de semaine dernière. Les manifestations des deux derniers jours ne se font pas dans le cadre d'ue grève illégale. Ce sont plutôt des employés qui ne sont pas à l'horaire lorsqu'ils manifestent.

D’après un reportage de Michel Corriveau