La Fondation franco-albertaine offre un nouveau programme dédié aux femmes en 2019

La Fondation franco-albertaine acceptera les candidatures pour ses multiples programmes d'aide financière et de bourses entre les 15 mars et 15 mai prochains. Cela inclut notamment un nouveau programme d'aide destiné aux femmes cheffes de famille.

L’an dernier, la Fondation franco-albertaine a distribué un nombre record de 72 bourses et aides financières aux francophones albertains. Elle espère faire encore mieux cette année.

La fondation offre des bourses d’études, mais aussi de l’aide financière pour des clientèles diverses au sein de la communauté.

Un nouveau programme vient par exemple d’être créé pour aider les femmes cheffes de famille à suivre des formations ou à réintégrer le marché du travail. Cela inclut les mères monoparentales, mais aussi celles qui constituent la principale source de revenus dans leur famille.

Ce programme offrira, chaque année, 1750 $ qui pourront par exemple servir à payer des frais de garderie, des vêtements de travail ou des services d’accompagnement pour un enfant avec des besoins particuliers. Le Programme d'aide aux femmes cheffes de famille résulte des efforts combinés des trois Franco-albertaines Isabelle Dechene-Guay, Antoinette Vani-Mistrzak et Suzanne Corneau.

« On espère que ce fonds-là puisse faire boule de neige et que d’autres personnes puissent contribuer [au fonds] pour aider ces femmes et améliorer le destin de la femme, de la mère, de l’enfant et de la famille », souhaite la cofondatrice du programme, Antoinette Vani-Mistrzak.

Après avoir travaillé à Accès Emploi pendant plusieurs années, Antoinette Vani-Mitstrzak et Suzanne Corneau voulaient continuer à aider les femmes qui souhaitent améliorer leurs conditions. Elles ont ainsi combiné leurs dons au fonds que Isabelle Dechene-Guay a créé en 2012 en l'honneur de sa mère qui a longtemps lutté pour subvenir aux besoins de ses trois filles.

« Je me rappelle avoir vu ma mère apprendre à conduire et finir son secondaire 5, alors que mon père n’était plus à la maison. C’était ça, mon inspiration », confie Isabelle Dechene-Guay.

Antoinette Vani-Mistrzak, Isabelle Dechene-Guay et Suzanne Corneau (de gauche à droite) ont uni leurs efforts pour créer le Programme d'aide aux femmes cheffes de famille. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Brown

La Fondation franco-albertaine offre des dizaines d’autres programmes d’aide et de bourses pour les francophones, dont plusieurs sont destinés aux étudiants.

La responsable des relations avec les anciens du Campus Saint-Jean à l’Université de l’Alberta, Karine Plouffe, a observé plusieurs étudiants en bénéficier. Elle souligne que ces bourses les ont aidés à subvenir à leurs besoins ou à payer leurs études, mais aussi à développer leur sentiment d’appartenance à la communauté francophone.

« Ça a un impact positif non seulement pour les étudiants, mais aussi pour la communauté francophone, parce qu’on s’entraide tous », croit-elle. « On est petits, mais on est forts [...] et c’est comme ça qu’on peut avancer ».

Dans le passé, certains des fonds alloués aux divers programmes de la fondation ont été retournés aux donateurs, faute de candidatures, mais ce n’est plus le cas.

L’an dernier, toutes les bourses ont été attribuées, pour un total de plus de 92 290 $. Le président de la Fondation franco-albertaine, Éric Préville, espère franchir le cap des 100 000 $ prochainement.