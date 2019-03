Visé par un nouveau blâme, le bar MacFly s’estime diffamé

Les images en question sont des photos de femmes en tenue de collégienne. Elles ont été publiées sur la page Facebook du MacFly pour promouvoir l’événement « Back to School », une soirée qui s’est tenue en septembre dernier afin de souligner la rentrée scolaire.

En 2017, des photos similaires utilisées pour promouvoir l’événement avaient valu au MacFly Bar Arcade un premier blâme du CEIQBA, qui s’était intéressé à la campagne promotionnelle après avoir reçu une plainte.

Y voyant un exemple « d’exploitation du corps féminin », le Conseil avait « sommé le bar de mettre fin à cette pratique ».

Les photos litigieuses représentent des femmes en tenue de collégienne. Photo : Facebook/MacFly Bar Arcade

Le directeur des opérations et copropriétaire du MacFly, Sylvain Legendre, raconte avoir retiré certaines photos, mais seulement celles où apparaissaient des bouteilles de bière, une pratique interdite par la loi.

« C’est vrai, on n’a pas le droit, on a fait une erreur. On a retiré ça, mais on a laissé nos images des filles qui sont en tenues vraiment décentes. Il n’y a aucune nudité sur les photos, il n’y a pas de pose condescendante non plus, il n’y a rien qui a trait à ça », affirme M. Legendre en entrevue à Radio-Canada.

On a laissé ce matériel-là parce qu’on ne s’estimait pas coupable de rien. Tout simplement. Sylvain Legendre, copropriétaire du MacFly Bar Arcade

« Plus bel exemple de manque d’éthique »

Pour promouvoir l’événement « Back to School » organisé pour marquer la rentrée 2018, le MacFly Bar Arcade a organisé une nouvelle séance de photos en reprenant le concept des collégiennes.

Une décision qui n’a pas eu l’heur de plaire au Conseil d’éthique. Dans son rapport annuel publié mardi, il accuse l’établissement de la rue Caron d’avoir cherché à exploiter la controverse à des fins commerciales.

L'enseigne du Bar MacFly situé sur la rue Caron, à Québec Photo : Radio-Canada / Rénald Gingras

« Le plus bel exemple de manque d’éthique nous est venu du Bar Arcade MacFly de Québec […] Comme quoi, pour certains, tous les moyens, même les moins éthiques, sont bons pour assouvir la soif de profits. Édifiant! », peut-on lire dans le document.

« Ça frôle la diffamation »

Sylvain Legendre estime que ces critiques ne sont pas fondées. Il souligne qu’aucune plainte n’a été déposée en 2018 concernant la promotion de la soirée « Back to School ».

« Ils ont décidé que cette année, ils nous rentraient dedans encore sans aucun motif valable, même légal, parce qu’il n’y a eu aucune plainte de déposée. Pourtant, ils nous accusent encore des mêmes trucs », déplore le copropriétaire du MacFly.

Ils nous accusent même de vouloir faire des profits à tout prix. Je veux dire, c’est de la diffamation, ça frôle la diffamation, leur rapport. Sylvain Legendre, copropriétaire du MacFly Bar Arcade

Pour la rentrée 2018, l’établissement a gardé le thème des collégiennes, mais a retiré les autres références à l’école (tableau noir, pupitre) qu’on voyait dans les photos promotionnelles de 2017 (photo). Photo : Facebook/MacFly Bar Arcade

Mauvaise presse

Sylvain Legendre rappelle que le Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons alcooliques n’exerce pas de pouvoir légal. Il peut toutefois effectuer des recommandations auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

« Le but principal du Conseil d’éthique, c’est de nous nuire vis-à-vis de la Régie, c’est de nous faire mauvaise presse, mauvaise réputation en espérant qu’on soit sanctionné, donc ça c’est poursuivable, c’est de la diffamation », martèle l’homme d’affaires.

Il mentionne que depuis son ouverture, le MacFly Bar Arcade n’a reçu aucune plainte de la part de la Régie, ce qui démontre selon lui que le Conseil d’éthique fait fausse route dans ses critiques.

« Ils sont à côté de la track. On a un très bon dossier à la Régie, avec les autorités locales. On n’est pas un bar à problème du tout », conclut Sylvain Legendre.