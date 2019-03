La ministre Andrée Laforest annonce une étude sur la construction d'un deuxième pont à Saguenay

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Andrée Laforest, en a fait l’annonce mardi. La députée de Chicoutimi précise que les sommes nécessaires à la réalisation de l’étude sont déjà réservées. On ne connaît cependant pas le montant requis.

L’annonce de la ministre a été livrée en marge d’une conférence de presse portant sur les investissements routiers et aéroportuaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les années 2019 à 2021.

Le conseiller municipal de Saguenay Marc Pettersen, qui a fait du second pont une véritable croisade politique, se réjouit de la nouvelle. Il veut cependant que la Ville soit partie prenante de cette étude, qui, dit-il, ne doit pas être analysée sous le seul critère de l'affluence.

À la Ville de Saguenay, on a des ingénieurs et des urbanistes qui réfléchissent depuis longtemps sur le sujet. On veut faire partie du devis, car il n'y a pas que l'affluence à prendre en compte, mais toute la sécurité des usagers. Marc Pettersen, conseiller municipal

Investissements routiers

Par ailleurs, le MTQ a réservé près de 204 millions de dollars pour améliorer le réseau routier au Saguenay-Lac-Saint-Jean entre 2019 et 2021. Cette somme inclut de 1 à 5 millions de dollars pour des travaux aéroportuaires.

Les principaux travaux concerneront la réfection du pont Dubuc, la voie de contournement de Deslisle et d’Isle Maligne, à Alma, le prolongement de l'autoroute 70 entre Chicoutimi et La Baie, de même que son prolongement entre Saint-Bruno et Alma.