Déneigement à Québec : les citoyens conviés à une consultation mercredi

« La politique actuelle a atteint ses limites et pour les gens des quartiers centraux, la politique de déneigement n’est pas du tout appropriée », estime Jean Rousseau, seul élu de Démocratie Québec.

Il y a trois semaines, le conseiller du district de Cap-aux-Diamants déplorait pour la première fois les façons de faire de la Ville, qui ont été établies il y a 10 ans.

Selon M. Rousseau, les automobilistes sont bien desservis, mais c’est loin d’être le cas pour les autres usagers de la route, particulièrement au centre-ville.

C’est pourquoi il convie les intéressés à sa consultation qui aura lieu mercredi soir, à 19 h, au Centre Lucien-Borne.

« J’ai eu de nombreux échos, car les gens ont trouvé que l’hiver était long. Mais plus que cela, les gens qui se déplacent à pied, les gens qui sont à mobilité réduite, les gens qui prennent le transport en commun ont trouvé ça particulièrement pénible. »

Bien entendu, les importantes accumulations de neige des derniers mois y sont pour quelque chose, croit M. Rousseau. Mais prétendre que c’est le nœud du problème serait une erreur. « On a vu aussi que les façons de faire ne sont plus appropriées. »

On voit par exemple qu’il y a des grands trottoirs, des grands axes qui sont déneigés, mais on ne peut pas accéder à la rue nulle part, sauf aux extrémités, et encore.

Jean Rousseau, conseiller municipal du district de Cap-aux-Diamants