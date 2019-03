Une hausse de taxe salée dénoncée par des agriculteurs

L'entrée en vigueur des nouveaux rôles d'évaluation sème la grogne chez bon nombre d'agriculteurs de l'Estrie et du Centre-du-Québec. Plusieurs crient à l'injustice après avoir vu leur compte de taxes bondir de plusieurs milliers de dollars.

Depuis quelques années, certaines terres agricoles ont pris beaucoup de valeur, particulièrement à Compton, où elles représentent désormais plus de la moitié de la valeur foncière de la municipalité.

On approche le 30 % d’augmentation au cours des dernières années. C’est une énorme valeur monétaire, ça peut être 5000 $ par ferme, mais parfois ça grimpe jusqu’à 20 000 $ [de plus par année] , se désole le propriétaire de la ferme Steronest de Compton, Sébastien Vaillancourt.

La rentabilité ne suit pas la hausse de la valeur des terres. C’est un coup assez difficile à soutenir pour les fermes. Sébastien Vaillancourt, propriétaire de la ferme Steronest de Compton

Une taxation distincte réclamée

De plus en plus d'agriculteurs proposent l'instauration d’un taux de taxation distinct pour corriger ce qu'ils qualifient « d’iniquité » entre le compte de taxes agricole et celui des terrains résidentiels.

Une mesure semblable a déjà été adoptée par d’autres municipalités, dont Magog et Sherbrooke.

Les agriculteurs de Compton iront défendre cette proposition lors d’une réunion du conseil municipal mardi soir. Une seconde rencontre est également à l’horaire le 19 mars prochain.

On va regarder avec eux ce qu’on peut faire, mais on ne peut pas comparer les autres villes avec les municipalités rurales. Ce n’est pas la même chose. Nos terres agricoles sont, ici, notre moteur économique , rappelle le maire de Compton, Bernard Vanasse.

Lundi dernier, une demande similaire a été officiellement formulée par des dizaines d’agriculteurs aux élus de Warwick.

En 2019, l'évaluation foncière globale des agriculteurs de Warwick a fait un bond de plus de 60 %, passant de 84 millions de dollars à 134 millions de dollars

Le maire Diego Scalzo se dit conscient du problème, mais il affirme ne pas être en mesure d'agir dans l'immédiat.