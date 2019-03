La tournée Solidaires pour la santé mentale s'arrête à l'École polyvalente Arvida

La tournée Solidaires pour la santé mentale permet notamment aux jeunes de faire la différence entre une déprime et une dépression, de connaître les symptômes et de savoir quoi faire lorsqu’ils ne vont pas bien. Les enseignants sont aussi sensibilisés.

Les statistiques démontrent que la détresse psychologique est bien présente chez les adolescents, rappelle la chef d’équipe du programme Solidaires pour la santé mentale, Anabel Allen-Viau.

Elle explique que l’Enquête sur la santé des jeunes du secondaire, publiée en 2018, conclut qu’un jeune sur quatre dans la région vit un niveau élevé de détresse.

L’objectif de la présentation de 75 minutes, qui sera offerte dans 17 écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean d’ici à la fin mars, est de faire comprendre aux adolescents qu'il faut agir rapidement lorsque rien ne va plus.

C’est aussi comprendre que la dépression est réversible, que c’est une maladie qui peut se soigner et que, plus tôt on va chercher cette aide-là quand on est jeune et lorsque les symptômes apparaissent, plus rapidement on peut s'en sortir , rappelle Anabel Allen-Viau.

Les exemples mis de l’avant par l’équipe de Solidaires pour la santé mentale tiennent compte de la réalité des jeunes.

Si on vit ça, il faut vraiment en parler à un proche ou à quelqu’un en qui on a confiance : un ami ou le psychologue de l’école. C’est vraiment important d'en parler parce que ça peut s'aggraver , convient Jérôme Morel, élève à l’École polyvalente Arvida.

Environ 75 % des jeunes qui vivent un épisode dépressif refusent encore d'aller chercher de l'aide par peur d'être stigmatisés.

La bonne nouvelle, selon l'enseignant en troisième secondaire Luc Leblanc, c'est que les adolescents ont tendance à s’ouvrir davantage qu’ils le faisaient autrefois. Les tabous sont moins présents, ce qui démontre que la sensibilisation a fait son œuvre.

Les jeunes sont plus ouverts à dire leurs choses aujourd'hui. Évidemment, il faut qu'ils trouvent quelqu'un de confiance et ça c'est bien important Luc Leblanc, enseignant en troisième secondaire

Depuis 1998, 57 000 jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont reçu la formation.

