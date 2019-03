La Gaspésie s’imprègne d’innovation technologique à South By Southwest

Une délégation gaspésienne participe à South By Southwest (SXSW) qui se déroule jusqu'au 17 mars à Austin, au Texas. L'événement réunit des experts en matière d'innovation et de nouvelles technologies.

La Gaspésie est représentée par le Technocentre des technologies de l'information et des communications Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (Technocentre TIC), Le Web simple, La Semelle Verte, OceanCam, Navigue.com/Solution et Maïté Événements/Communications.

Les membres de la délégation gaspésienne à South by Southwest. À l'extrême gauche : Julien Dallaire Poirier Photo : collaboration Julien Dallaire Poirier

Julien Dallaire Poirier est conseiller en transformation numérique au Technocentre TIC. Même s’il assiste à South By Southwest pour la deuxième fois, il se dit étonné par le nombre de conférences et d’activités réparties dans une dizaine d’hôtels aux quatre coins de la ville.

On se déplace beaucoup et il faut faire la file d’attente, mais ça vaut la peine , estime-t-il. On en apprend sur les bonnes pratiques dans chacun de nos secteurs et on peut s’inspirer de ce qui se fait ailleurs. La réalité virtuelle accapare beaucoup de présentations. C’est fascinant!

Réalité virtuelle Photo : collaboration Julien Dallaire Poirier

M. Dallaire Poirier indique que la délégation québécoise comprend environ 70 personnes, dont une dizaine de Gaspésiens. C’est l’occasion de se faire des contacts précieux, avec les autres Québécois , ajoute-t-il, mais aussi, on a des rencontres avec des représentants d’entreprises de France, de Belgique et de la Louisiane, par exemple.

Ocean Cam attire l’attention

Le Trade Show Ocean Cam, où l'on peut voir toutes les inventions et innovations, constitue le point central de l’événement. C’est là que l’entreprise Ocean Cam de Rivière-au-Renard, qui propose une caméra sous-marine, attire l’attention.

Le crevettier, Dave Cotton, a développé une caméra sous-marine dans un atelier à Rivière-au-Renard. Photo : Joëlle-Anne Côte

Le pêcheur Dave Cotton a créé cette caméra pour ses propres besoins. Au départ, on l’avait créée pour des pêcheurs, des gens comme nous , raconte-t-il.

Le fait que notre caméra a été créée à partir d’un besoin, ça impressionne les gens. Habituellement, c’est l’inverse. On ne savait pas que ça susciterait autant d’intérêt. Dave Cotton, Ocean Cam

En plus d’être utile aux entreprises commerciales de pêche, la caméra peut aussi intéresser les scientifiques ou être utilisée sur les plateformes de forage.

Dave Cotton et sa famille au kiosque d'Ocean Cam Photo : collaboration Nathalie Tapp

Toute la famille de M. Cotton est présente à Austin. Le kiosque voisin est occupé par la compagnie Sony , note-t-il. On a pu rencontrer plusieurs personnes-clés, se faire des contacts qui vont pouvoir nous aider à nous propulser davantage , se réjouit la conjointe de M. Cotton, Nathalie Tapp. Par exemple, une dame qui fait du cinéma avec des requins et qui s’est fait détruire son matériel nous a approchés , mentionne-t-elle.

Dave Cotton se dit très surpris par les avancées technologiques. Il y a des choses que nous, les petits Gaspésiens, on ne pouvait pas s’imaginer que ça allait déjà exister en 2019 , s’étonne-t-il. Des fois, on a l’impression d’être rendus en 2025 avec ce qui est présenté ici.

Une conférence à South By Southwest Photo : collaboration Julien Dallaire Poirier

L'univers foisonnant des balados

De son côté, Maïthé Samuel-Leduc, qui produit des balados assiste surtout à des conférences sur le sujet.

C’est une forme d’expression de plus en plus populaire et libre , estime-t-elle. C’est une expérience très inspirante de rencontrer d’autres gens qui font des balados, de les côtoyer.

Le fait de présenter ses propres balados a permis à la créatrice de parler de la Gaspésie à des gens de partout.