La Micro-Course du Prospecteur est de retour à Val-d'Or

Après une pause d'un an, la Micro-Course du Prospecteur aura lieu cette année le 1er juin. Cet événement sportif qui est l'antonyme d'un événement dit classique sert notamment à financer des stages de coopération internationale d'étudiants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et d'élèves la Polyvalente le Carrefour.

Les participants devront choisir entre un circuit de 5 kilomètres et un de 7 kilomètres. Une portion de 300 mètres du plus long des trajets s'effectuera sous terre.

Les coureurs sillonneront des quartiers historiques de Val-d'Or et pourront déguster des bières de la microbrasserie Le Prospecteur. Il est donc sous-entendu que seuls les adultes peuvent participer à l'événement.

C'est une course qui se veut festive et conviviale. Isabelle Gosselin

L'annulation de l'événement l'année dernière n'était pas due à un manque d'intérêt de la population, explique Isabelle Gosselin, coorganisatrice de la course. C'est simplement parce que les organisatrices avaient un agenda trop chargé, explique-t-elle. Mais le besoin de levée des fonds pour les stages a toujours été là.

Fait à noter de l'événement, ce ne sont pas les sportifs les plus performants qui trôneront au sommet du podium, mais bien ceux qui évalueront le plus justement le temps nécessaire pour compléter le trajet, avant d'entamer la course. Le gagnant ce n'est pas celui qui va arriver le premier, mais ceux qui sauront prédire leur temps le plus justement , souligne Mme Gosselin.

Les précédentes courses ont permis de récolter 10 000 $.