Une nouvelle loi pour résoudre les conflits familiaux en dehors des tribunaux

Le gouvernement du Manitoba a introduit mardi une loi censée moderniser le fonctionnement du droit de la famille. Cette nouvelle loi, qui vise à désengorger les tribunaux, entend notamment permettre un accès aux pensions alimentaires pour enfant sans aller en cour et assurer un processus de résolution de conflit plus rapide.

La province a annoncé que la modernisation de son droit de la famille s'étalera sur deux ans et devrait permettre un meilleur accès à la justice en réduisant les temps d'attente, tout en améliorant le service et en limitant les coûts engendrés par les divorces et les séparations de fait.

La Loi sur la modernisation du droit de la famille se divise en plusieurs points.

Un projet pilote de trois ans concernant la résolution de conflit familial sera mis en oeuvre afin de résoudre les différends en dehors du cadre du système de justice traditionnel. Selon la province, le but est d'aider les familles à résoudre leurs différends de façon plus économique, rapide et informelle.

Ce projet pilote se découpe en deux phases : une phase de médiation et une phase d'arbitrage.

Dans la première phase, un médiateur travaillera auprès des familles pour les aider à obtenir un accord mutuel satisfaisant. Les différends qui ne pourraient pas être réglés dans la première phase feront l'objet d'un arbitrage. Un arbitre recevra alors les parties et prononcera ensuite ses recommandations.

Ce nouveau processus sera obligatoire pour la plupart des conflits concernant la garde d'enfant ou la division de propriété. Il existe en revanche des exceptions s'il est interdit aux parties de communiquer, notamment en cas de violence conjugale. Il y a aura aussi exception si une des parties a déjà commencé une procédure selon la Loi sur le divorce.

Les parties auront 35 jours pour faire objection une fois que l'arbitre aura prononcé ses recommandations.

Les couples divorcés auront toujours le choix de rester sous l'autorité de la Loi sur le divorce.

Les conjoints de fait devront en revanche se tourner vers ce projet pilote, qui entrera en vigueur en 2020.

Simplifier l'attribution de la pension alimentaire

La nouvelle loi prévoit par ailleurs de simplifier l'attribution de la pension alimentaire aux enfants. Elle permettra aux familles d'obtenir une pension alimentaire sans en faire une demande au tribunal. Cette nouvelle législation autorisera également la réévaluation de toutes les demandes de pension alimentaire sauf si une cour de justice l'interdit. Actuellement, la loi autorise la réévaluation les demandes de pension alimentaire pour les enfants seulement lorsqu'une telle décision est rendue par un tribunal.

La province présente un amendement à la Loi sur l'obligation alimentaire qui vise à étendre le pouvoir des autorités administratives pour faire respecter cette obligation. Selon le nouveau programme d'application de l'obligation alimentaire, les autorités administratives peuvent suspendre cette obligation si les circonstances l'exigent.

Les parties sont autorisées à s'entendre afin de changer le montant imposé par une cour de justice. Actuellement, cela nécessite une ordonnance du tribunal. Cette modification à la loi autorise enfin les autorités administratives à déterminer le statut des enfants ayant atteint la majorité et elles auront le pouvoir d'annuler le versement des pensions alimentaires si les circonstances l'exigent. À l'heure actuelle, cela requiert une ordonnance du tribunal.

Enfin, la nouvelle loi prévoit un changement mineur au niveau de l'aide interjuridictionnelle. Désormais, les copies d'ordonnance du tribunal imposant le versement de pensions alimentaires ne devront plus être certifiées. La province entend ainsi réduire le poids de la bureaucratie et éviter que les plaignants fassent des allées et retours pour obtenir des copies certifiées des ordonnances.

De l'information en ligne est disponible pour le public qui peut également se tourner vers le Service de résolution des conflits familiaux.