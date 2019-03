Quand il s'agit des championnats canadiens de volleyball universitaire, Pascal Clément sait de quoi il parle. Le pilote du Rouge et Or en sera à sa 24e participation à la grande compétition nationale, cette fin de semaine. Il a même déjà connu l'ivresse de la conquête d'un titre à la maison, en 2013. « C'est un buzz. Un maudit bon buzz et les joueurs s'en souviennent toute leur vie. »

Aucun des joueurs actuels n’était encore avec l’équipe, il y a six ans, lorsque que le Rouge et Or a fait exploser la foule locale massée dans les gradins du PEPS en remportant le titre canadien contre les Marauders de McMaster. Pascal Clément se rappelle toutefois très bien de la scène.

Quand 3000 personnes se lèvent d’un coup, c’est assez intense. C’est comme une ovation debout au théâtre, mais à vitesse accélérée!

Ça fait boum, ça saute et c’est impressionnant. J’espère le vivre, mais surtout j’espère que mon équipe va le vivre en fin de semaine. Pascal Clément, entraîneur-chef du Club de volleyball masculin du Rouge et Or

À quelques jours du début de la compétition, au PEPS, tous les espoirs sont permis pour l'équipe hôtesse. Après avoir perdu le championnat provincial aux mains des Carabins pour la première fois en 13 ans, l'hiver dernier, les Lavallois ont fait flèche de tout bois cette saison.

Ils ont signé une fiche parfaite de 20 victoires et aucune défaite dans la nouvelle conférence Québec-Maritimes, puis balayé leurs rivaux montréalais pour reconquérir le titre de conférence, la fin de semaine dernière.

Laval et Queen's, deux équipes similaires

C’est donc en tant que troisième équipe favorite du championnat canadien que la troupe de Pascal Clément débutera le tournoi, vendredi à 20 h, lors d’un match de quarts de finale contre les Gaels de Queen's, classés sixièmes.

Les quarts de finale, c’est très rarement des matchs plates , souligne Clément. Ce serait donc une erreur pour ses ouailles de voir plus plus loin que les Gaels.

C’est une équipe qui nous ressemble un peu physiquement. Ce ne sont pas des géants. Ils sont jeunes et ils ont un nouvel entraîneur avec un nouveau système. Ils viennent de briser la dynastie de McMaster en Ontario. Ce sera à nous d’imposer nos forces.

À sa 27e saison à la barre de l'équipe de volleyball masculine du Rouge et Or, Pascal Clément en est à son 24e championnat canadien. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

« Une équipe tannante »

Ne comptant aucun joueur de plus de 6’5’’ dans l’alignement, cette saison, le Rouge et Or a dû apprendre à faire les choses différemment. Or, advenant une victoire en quarts de finale, l’équipe hôtesse aura vraisemblablement à se frotter à l’une des quatre équipes de l’Ouest canadien du tournoi, toutes beaucoup plus imposantes physiquement.

On ne peut pas rajouter de la grandeur où il n’y en pas. Mais on peut améliorer notre système en réception de service, notre système offensif et notre phase défensive. Je pense qu’on est bon là-dedans et on n’a pas le choix de l’être pour compenser , analyse Clément.

Même son de cloche chez son attaquant vedette, le Chilien Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos, qui concluera en fin de semaine sa cinquième et dernière saison.

Dès le début de l’année, on a décidé que ce qui allait faire de nous une équipe différente, c’était qu’on allait relever tous les ballons en défensive. On voulait être des travailleurs, une équipe tannante à jouer. À date, je pense qu’on a réussi. Vicente Ignacio Parraguirre Villabolos

L'attaquant chilien Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos tentera de terminer sa grande carrière chez le Rouge et Or en beauté. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Les adieux de « Vicho »

Capitaine de l’équipe, le Chilien vient tout juste d’être sacré joueur par excellence au Québec pour la cinquième fois en cinq saisons à l'Université Laval.

« Vicho » ne cache pas que la dernière fin de semaine de sa carrière universitaire s’annonce spéciale. Ses parents sont venus du Chili pour l’occasion. Remporter le titre devant les amateurs de Québec serait un scénario rêvé.

Mais on a une règle dans l’équipe : on ne parle pas du fait que c’est ma dernière saison. N’empêche, le vétéran admet qu’il est fier du chemin parcouru depuis son arrivée à l'Université Laval.

Si tu m’avais dit il y a cinq ans que je serais capitaine du Rouge et Or et que je serais en train de donner des entrevues en français, je n’aurais pas mis mon argent là-dessus. Vicente Ignacio Parraguire Villabolos

Destiné à une carrière professionnelle, le membre de l’équipe nationale chilienne compte bien profiter de ses derniers matchs dans l’uniforme Rouge et Or. Il y a fort à parier que les amateurs de sports de Québec s’ennuieront de ses tonitruantes attaques au filet.

Dans le mots d’Ethan Ellison, passeur du Rouge et Or : « C’est tellement une bonne personne, mais je ne pense pas que le ballon serait d’accord avec moi! »