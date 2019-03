Commander un café sans parler : une société québécoise innove à SXSW

Commander un café sans ouvrir la bouche, avec une seule main et sans avoir à tenir dans ses mains un appareil comme un téléphone intelligent; l'expérience développée par une entreprise québécoise d'intelligence artificielle n'est pas passée inaperçue à South by Southwest (SXSW).

Après presque trois mois de travail, c'est à ce festival de technologies et d'innovation, qui se déroule à Austin, au Texas, que Stradigi AI est venue démontrer les avancées de son système visant à faciliter la communication pour les personnes malentendantes ou devenues sourdes.

L'objectif est simple : démontrer qu'il n'y a pas vraiment de limites aux échanges, même quand vient le temps de passer une commande.

Nous voulions démocratiser un peu plus l'intelligence artificielle en donnant un exemple concret. Notre rêve, c'est d'avoir tout le vocabulaire [de la langue des signes américains] dans une application. Nous voudrions la donner. Le vice-président marketing de Stradigi Al, Hugo Thibault

L'algorithme mis au point par Stradigi AI, et qui se trouve dans un ordinateur, permet d'interpréter les mouvements du langage des signes et, à l'inverse, explique précisément à n'importe qui comment se faire comprendre dans cette langue.

En quelques jours seulement, le café interactif, où il est impossible de se faire servir de vive voix, a servi plus de 1500 boissons chaudes, selon M. Thibault. L'entreprise est bien visible à SXSW, puisque l'endroit se trouve dans l'un des principaux hôtels où se tiennent de nombreuses conférences où le thème de l'intelligence artificielle est au menu.

De plus, Stradigi AI dit avoir eu des échanges avec l'Université du Texas, qui s'intéresse à cette technologie, puisque selon les plus récentes données du département de la Santé et des Services sociaux de l'État, qui datent de 2005, il y aurait plus de 3,8 millions de personnes malentendantes ou devenues sourdes dans l'État.

Il s'agit vraiment d'un outil de traduction simultanée. Nous voudrions par exemple le proposer (aux chaînes de cafés) Starbucks et Tim Hortons. Hugo Thibault

Une carte de visite

À l'automne, le géant américain du café avait par ailleurs ouvert un premier établissement, dans la région de Washington, où l'on communiquait avec la langue américaine des signes, grâce à différents outils technologiques.

M. Thibault a également indiqué que l'on devrait pouvoir tester cette technologie au Québec prochainement dans les locaux de Lune Rouge, puisque Stradigi AI fera partie de cette nouvelle initiative déployée par le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté.

Ce café interactif constitue une carte de visite pour l'entreprise québécoise qui existe depuis 2005 et qui est présente dans plusieurs secteurs, comme les systèmes de recommandations personnalisées en fonction de la clientèle, la détection d'anomalie et l'interprétation d'images, notamment dans le domaine des sports, où elle s'est associée à l'allemande leAD, fondée par les petits-fils du fondateur de la marque Adidas.

Stradigi AI compte actuellement près de 115 employés à Montréal ainsi que six autres à Toronto, mais son effectif devrait progresser rapidement.

Il y a près de 200 postes à combler chez nous. Nous devrions être 300 à la fin de l'année si tout va bien. Hugo Thibault

L'entreprise québécoise n'était pas l'unique représentante du secteur de l'intelligence artificielle à SXSW. D'autres acteurs du secteur, Workland, le fonds de capital de risque Front Row Ventures ainsi que Centre d'innovation District 3, un accélérateur de sociétés en démarrage, ont participé à une table ronde organisée par la délégation québécoise pour vanter les mérites de Montréal comme lieu de développement.