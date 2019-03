Victime de l'écrasement en Éthiopie, Stéphanie Lacroix était « rayonnante », disent ses amis

Résidente de la capitale nationale, elle voyageait dans le cadre de ses fonctions de coordonnatrice de projet pour l'Association canadienne pour les Nations unies.

C'est son amour pour la nature et son désir d'aider les autres qui l'ont poussée à partir pour le Kenya avec trois autres jeunes leaders pour participer à l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement.

Travailler en environnement, c'était définitivement sa vocation , a lancé Jamie Lafrance, un ami de Mme Lacroix, en entrevue à CBC. Selon lui, la jeune femme encourageait toujours les gens à s'engager et à prendre conscience de l'impact de leurs actions sur l'environnement.

Elle était une trop bonne personne pour que tout ça lui arrive. Jamie Lafrance, ami de Stéphanie Lacroix

Originaire de Timmins en Ontario, Mme Lacroix a étudié en développement international à l'Université d'Ottawa, où elle a obtenu son diplôme en 2015. Sur les médias sociaux, l'établissement d'enseignement a offert ses condoléances aux proches de la disparue.

Nos pensées accompagnent la famille, les collègues et les amis de Stéphanie Lacroix, diplômée en sciences sociales, major de promotion en 2015 et ancienne coordonnatrice en résidence, à la suite de son décès tragique dans l’accident d’avion en Éthiopie. — uOttawa (@uOttawa) March 12, 2019

Après ses études, Mme Lacroix avait fait des stages et travaillé pour diverses organisations non gouvernementales et les Nations unies, a raconté sa meilleure amie, Felicity Radan.

Elle était toujours si gentille et une véritable lumière dans ce monde , a raconté Mme Radan. Aider les autres, ça a toujours été quelque chose qui l'a passionnée.

Elle aimait vraiment servir de mentor. Felicity Radan, amie de Stéphanie Lacroix

Dans un communiqué, l’Association canadienne pour les Nations unies a également offert ses condoléances aux familles des victimes. L'employeur de Mme Lacroix a ajouté que sa mort et celle des trois jeunes militants qu'elle accompagnait est une grande perte pour tous.

En plus de Mme Lacroix, deux autres Ottaviens sont morts dans l'écrasement du vol 302, soit Pius Adesanmi, un professeur de l'Université Carleton, et Jessica Hyba, une employée du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Au moment de l'accident, l'appareil effectuait la liaison entre Addis-Abeba, en Éthiopie, et Nairobi, au Kenya. Les 149 passagers et 8 membres d'équipage ont tous péri dans l'écrasement du Boeing 737 MAX.