Un nonagénaire meurt à l'extérieur de sa résidence pour aînés

Un employé a découvert le corps inanimé du nonagénaire à l'extérieur de la résidence Jardins Vaudreuil, où il habitait et recevait des soins.

Le pauvre homme a immédiatement été transporté dans un centre hospitalier, mais il était déjà trop tard et l'on n'a pu que constater son décès.

La Sûreté du Québec écarte pour l'instant la possibilité d'un acte criminel, mais enquête tout de même pour tenter d'établir la trame des événements.

On ne sait pas, par exemple, s'il est sorti durant la nuit ou très tôt le matin.

Une enquête du coroner a également été déclenchée afin d'établir les causes et les circonstances du décès et, ultimement, pour déterminer si des recommandations devraient être faites afin d'éviter la répétition d'un tel événement.

Une autopsie sera pratiquée sur la dépouille au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal.