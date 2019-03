Le Mont Kanasuta de retour en piste

Le directeur général du centre, Alain Vanier, a confirmé que les experts et ingénieurs dépêchés sur le site ont pu trouver l'origine du bris. Une pièce a été remplacée et des tests ont été faits pour vérifier que le remonte-pente était bel et bien de retour en marche.

M. Vanier promet que des améliorations seront apportées en vue de la prochaine saison pour éviter qu'un tel problème ne survienne de nouveau dans l'avenir.

Malheureusement, des clients ont été contraints de ne pas skier dans la fin de semaine et samedi, qui a été une grosse journée de ski même à travers le Québec. On est passé à côté d'une belle journée, mais personne n'a été blessé. On va se reprendre. Notre équipement on en prend soin, on va probablement ajouter d'autre chose cet été pour le maintenir en bonne forme.

Entre les vagues de froid et les chutes importantes de neige, reste que l'hiver a été généreux cette année et le directeur général a bon espoir de voir la saison s'étirer.

Je serais très étonné de ne pas se rendre jusqu'à la date prévue du 14 avril. On a des événements prévus jusque là, samedi qui s'en vient, tout est gratuit pour les 100 premiers jeunes de moins de 16 ans : le ski, la location, l'accès à la montage et un petit cours avec des moniteurs , a mentionné Alain Vanier.

Le centre plein air Mont Kanasuta est un organisme a but non lucratif.