Images inédites d'une émeute au Centre de détention de Québec

En 2010, un incendie allumé lors d'une émeute dans le même établissement avait entraîné la mort de deux détenus.

Cette fois, les gardiens ont pu éviter le pire. Ils ont eux-mêmes filmé leur intervention qui a été présentée en preuve en cour. Ce qui a déclenché l'émeute, c'est que les détenus se sont vus retirer le droit d'avoir un ballon dans la cour extérieure.

Cinq prisonniers ont alors décidé de se rebeller et ont refusé de répondre aux ordres des agents correctionnels.



Parmi les responsables de l'émeute, quatre ont plaidé coupable, mais pas Jonathan Giroux-Barras. La vidéo de l'intervention a été la pièce maîtresse de son procès.

Le 30 mai 2017, des détenus du Centre de détention de Québec ont déclenché une émeute et allumé un incendie. Photo : Courtoisie

« On voit que les individus sont cagoulés, ils ont monté des draps et des serviettes pour cacher leur identité, cacher ce qu'ils préparent, et de fil en aiguille, ç'a augmenté. Il y a des objets qui sont lancés en direction de la console », raconte la procureure de la poursuite, Valérie Bélizaire-Joseph.

L'intervention s'est complexifiée après quelques minutes.

« On entend même l'agent correctionnel, à plusieurs reprises, demander aux individus de se rendre, sinon, ce sera le groupe d'intervention tactique qui sera appelé », ajoute Valérie Bélizaire-Joseph.

Une quarantaine de minutes après le début de l'émeute, les détenus ont allumé un incendie dans un corridor.



À couvert, un employé de la prison a tenté d'éteindre les flammes avec un boyau d'arrosage. Un émeutier s'est alors avancé et a lancé un projectile en direction du poste de contrôle.

« C'est ce qui a été retenu par le juge, également lors du procès. Les feux, c'est extrêmement dangereux. On ne parle pas simplement des flammes, mais surtout, de la fumée qui s'en dégage et l'endroit clos que constitue une aile de détention », mentionne Valérie Bélizaire-Joseph.

La prison de Québec est située sur rue de la Faune. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Une vingtaine de minutes après le début de l'incendie, les agents ont réussi à maîtriser les flammes et raisonner les détenus.

Jonathan Giroux-Barras a été le premier à se rendre.

« Ce que le juge a retenu et la preuve qui a été présentée, c'était à l'effet que monsieur Giroux-Barras était l'instigateur de l'émeute », affirme Valérie Bélizaire-Joseph.

Le détenu a été condamné à deux ans de prison supplémentaires, lui qui avait déjà participé à une autre émeute.

Ses partenaires de rébellion ont quant à eux écopé de peine variant 6 à 12 mois de détention.