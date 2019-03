Un forum sur l'accompagnement des victimes de racisme à Val-d'Or

La programmation complète de la 19e Semaine pour l'élimination du racisme et de la discrimination à Val-d'Or, qui aura lieu du 18 au 22 mars, a été dévoilée ce matin. La Ville tiendra notamment, à la fin de la semaine, un forum sur l'accompagnement des victimes de racisme et de discrimination.

Il y aura donc deux forums cette année, soit celui sur l'accompagnement des victimes et celui organisé par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et qui portera sur la justice alternative autochtone.

L'agent de liaison et de relation avec le milieu pour la Ville de Val-d'Or, Paul-Antoine Martel, explique que la démarche vise à mieux accompagner, en tant que collectivité, les personnes victimes de racisme. Il y a des gens qui sont victimes de racisme, mais qui ne savent pas à qui s'adresser, qui ne savent pas réagir face à ça, explique-t-il. On s'est rendu compte qu'on ne savait pas comment les référer, les accompagner.

La démarche a notamment pour objectif de mettre en lien les différents services et organismes qui peuvent offrir du soutien aux victimes. Pour être capable de faire sentir aux personnes qui subissent racisme et discrimination que la communauté est derrière elle puis qu'il y a des ressources qui existent , ajoute M. Martel.

Les travailleurs des organismes pourraient donc être sensibilisés aux services existants lorsqu'ils constatent une situation de racisme, afin de pouvoir référer la victime aux bonnes personnes. Dans un deuxième temps, l'implantation d'un système de médiation est aussi envisagée, selon M. Martel.

Du temps pour changer les mentalités

Lors du point de presse, le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, a insisté sur l'importance de mobiliser, puisqu'il faut du temps pour changer les mentalités. C'est une conscientisation qui doit être journalière, continuelle, individuellement et collectivement , a-t-il insisté.

Plusieurs acteurs du milieu se sont mobilisés pour tenir une multitude d'activités, dont l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSOB). Par ailleurs, la CSOB garnira ses institutions de littérature autochtone.

Les organisateurs de la 19e Semaine pour l'élimination du racisme et de la discrimination à Val-d'Or invitent les entreprises et organismes à emboîter le pas et à offrir des activités de sensibilisation dans leurs milieux respectifs.