Le malaise s'est accru mardi au Venezuela, qui s'apprête à vivre de nouvelles tensions avec l'appel à manifester de l'opposition. Pendant ce temps, Nicolas Maduro a appelé à la « résistance active » de la population, épuisée par cinq jours sans courant, et a demandé le départ des diplomates américains au plus tard jeudi à minuit.

À la mi-journée, le procureur général du pays, proche du régime, a annoncé l'ouverture d'une enquête visant l'opposant Juan Guaido, « pour son implication présumée dans le sabotage du système électrique du Venezuela », a-t-il indiqué.

Guaido, président de l'Assemblée nationale et président par intérim autoproclamé a fait voter par les députés l'état d'alerte dans le pays et convoqué les Vénézuéliens à descendre dans les rues pour protester contre cette gigantesque panne, « partout dans le pays », à partir de 15 h 00 heure locale ce qui promet, avec les retards habituels, des rassemblements à la nuit tombée.

Un rendez-vous qui peut mal tourner, alors que le chef de l'État Nicolas Maduro a de son côté lancé lundi soir un appel à la « résistance active » de la population contre les attaques fomentées selon lui « par les États-Unis » contre le système électrique du pays.

À Caracas, des résidents font des provisions d'eau à même la rivière. Photo : Reuters / Stringer .

Mercredi chômé annoncé

Le gouvernement a de nouveau décrété une journée chômée jusqu'à mercredi matin, comme tous les jours depuis le début de la panne, le 7 mars.

Selon le ministre de l'Information Jorge Rodriquez, « le courant est rétabli pratiquement dans tout le pays, mais la bataille électrique continue ». La réalité est impossible à vérifier faute de moyens de communication.

Pour M. Maduro, les attaques « cybernétique » et « électromagnétique » contre la centrale de Gurri, dans le sud du pays, sont organisées par les États-Unis pour « désespérer » la population, afin de justifier une intervention militaire.

Il a annoncé l'arrestation de deux personnes qui selon lui s'apprêtaient à commettre un sabotage.

Pour l'opposition, ce chaos qui plonge pratiquement tout le pays dans le noir est dû à la « négligence et à la corruption » du régime.

Signe de fébrilité, un journaliste et défenseur des droits humains, Luis Carlos Díaz, a été arrêté lundi et son domicile perquisitionné par les services de renseignements qui l'accusent d'être lié aux attentats contre le système électrique, selon le Syndicat national des membres de la presse (SNTP).

Les charges retenues contre ce journaliste très connu au Venezuela et actif sur les réseaux sociaux ne sont pas connues. Le Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, dont une mission technique se trouve actuellement à Caracas, a tout de suit réclamé d'avoir accès à Luis Carlos Díaz. Sur Twitter, la Haute-Commissaire et ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, a exprimé sa « profonde inquiétude à propos de la détention présumée et du bien-être du [journaliste] renommé Luis Carlos ».

Le départ des diplomates américains demandé

Le gouvernement vénézuélien a par ailleurs affirmé mardi avoir « demandé le départ » des diplomates américains au plus tard jeudi à minuit, faute d'accord sur le maintien de chargés d'affaires après la rupture des relations entre les deux pays.

Le ministère des Affaires étrangères à Caracas a fait cette mise au point dans un communiqué au lendemain du rappel par Washington de son personnel, arguant d'une « détérioration de la situation ».

Pour Caracas, la présence de diplomates américains « constitue une menace à la paix, à l'intégrité et à la stabilité » du pays confronté à la pire panne électrique de son histoire, dont il accuse les États-Unis, entre autres.

Selon le ministère, des fonctionnaires « au plus haut niveau » à Washington ont menacé « de recourir à la force armée au prétexte de protéger leurs personnels diplomatiques à Caracas ».

En conséquence, le Venezuela « a demandé au gouvernement américain la sortie du territoire des personnels restants dans un délai de 72 heures, qui a commencé le 12 mars à zéro heure ».

Des Vénézuéliens récoltent l'eau qui s'échappe d'un drain lié à la rivière Guaire à Caracas. Photo : Reuters / Carlos Garcia Rawlins

Les États-Unis n'ont par tardé à réagir. Ils ont annoncé mardi qu'ils allaient imposer des sanctions « très importantes » à des institutions financières étrangères qui apporteraient un soutien à Maduro, que Washington essaye de faire partir à tout prix.

Ces sanctions supplémentaires seront appliquées « à très court terme », a déclaré Elliott Abrams, le représentant spécial des États-Unis pour la crise au Venezuela.

Il a précisé que les autorités américaines cibleraient également les pro-Maduro en imposant davantage de révocations de visas.