Radio-Canada donnera une partie de ses disques et CD à des institutions

Radio-Canada finalise les dons tirés de son patrimoine avant de quitter la « grande tour ». Après les costumes , les décors, les partitions musicales et une première partie de ses disques, ce sont les 108 000 copies excédentaires de vinyles ainsi que 57 000 disques compacts (CD) qui cherchent de nouveaux propriétaires.

La Société Radio-Canada a lancé mardi matin un appel d’intérêt en vue d'offrir ces objets aux institutions canadiennes d’enseignement secondaire ou postsecondaire qui offrent une formation spécialisée en musique reconnue par un ministère de l’Éducation au Canada; aux institutions muséales; aux bibliothèques publiques; aux radios communautaires; et aux organismes à but non lucratif ayant une mission sociale.

L’inventaire des vinyles se compose de quelque 49 000 trente-trois tours, 19 000 quarante-cinq tours et 40 000 soixante-dix-huit tours. Celui des CD comprend quelque 57 000 copies excédentaires.

Globalement, l’ensemble est composé de disques de musique classique (à 37 %), de musique populaire en français (19 %), de musique populaire en anglais (17 %), de musique instrumentale (10 %), de jazz et blues (10 %), de folklore (6 %) et d'autres genres musicaux (1 %).

Les institutions désirant obtenir gratuitement une ou plusieurs parties de cet inventaire doivent remplir, avant le vendredi 29 mars 2019, un formulaire qui se trouve sur le site de Radio-Canada.

Des vinyles que Radio-Canada conserve

Après avoir d'abord annoncé qu'elle s'en départirait, la Société Radio-Canada a annoncé en novembre dernier qu’elle conservait sa collection de titres uniques de vinyles, composée de 119 000 disques non numérisés. Celle-ci sera conservée dans un lieu d’entreposage externe pour en assurer l’intégrité et la pérennité, tout en demeurant accessible aux équipes de production.

La collection de vinyles uniques renferme plusieurs trésors, dont ce disque des Beatles. Photo : Radio-Canada / Pascale Fontaine

Radio-Canada avait aussi annoncé au même moment qu’elle cédait les doublons de trente-trois tours à Radio VM, une station de radio montréalaise. Elle a également numérisé sa collection de titres uniques de CD, incluant les pochettes et les livrets, et conservera les copies de disques comptacts rares, des titres canadiens ainsi que des productions de Radio-Canada.

Les livres et les périodiques donnés à des institutions

Par ailleurs, après des appels d’intérêt lancés en septembre et en octobre 2018, une quarantaine d’institutions d’enseignement, de bibliothèques et d'organismes à mission sociale ont pris possession d’environ la moitié de l’inventaire de livres et de périodiques. L’autre moitié a été cédée au magasin d’occasion de l’Armée du Salut.

De plus, de nombreux objets et pièces de mobilier d’époque ayant été utilisés dans des productions de Radio-Canada sans qu’on puisse les associer spécifiquement à une série mémorable seront conservés et mis en valeur dans une dizaine de musées situés au Québec.

Les objets emblématiques de valeur patrimoniale ont quant à eux été cédés au Musée de la civilisation de Québec.